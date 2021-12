Nace Biofeed: alimentación ecolóxica coa confianza de Nanta

Biofeed é a nova marca de Nanta que conecta a tradición coa innovación e a seguridade. Trátase de pensos ecolóxicos, sustentables e de alta calidade para cubrir as necesidades dos produtores de alimentos e os requirimentos dos consumidores, cada vez máis esixentes coa orixe e composición dos alimentos que consomen.

Elaborados con ingredientes procedentes da agricultura ecolóxica, Biofeed é unha marca comprometida coa produción local orgánica. Así, Biofeed é o selo de confianza de Nanta que garante a produción de alimentos ecolóxicos de alta calidade, apoiados pola experiencia da compañía e os bos resultados técnicos obtidos tralos seus primeiros meses de aplicación.

Cara a uns alimentos máis saudables e sustentables

Atendendo ao principio ‘Da granxa á mesa’, resulta clave asegurar a alimentación dos animais coas mellores materias primas dispoñibles como primeiro elo na cadea de produción de alimentos saudables e sustentables. Unha estratexia á que Biofeed quere contribuír, ofrecendo unha nutrición animal ecolóxica que permita unha transición cara a un sistema alimentario máis respectuoso co medio ambiente, dende a produción ata o consumo.

Biofeed conta co apoio, a confianza e os máis de 50 anos de experiencia de Nanta, compañía líder no mercado español de pensos compostos, que, no seu compromiso coa investigación e o desenvolvemento de solucións cos máis altos niveis de seguridade, trazabilidade e calidade, e a súa aposta pola mellora continua, lanzou esta innovadora alimentación sustentable adaptada ás necesidades actuais do mercado e os consumidores.

Unha ampla gama de solucións ecolóxicas

Biofeed está formado por pensos ecolóxicos completos e equilibrados para cada unha das especies de produción (vacas, ovellas e cabras, porcos, aves, coellos e cabalos), formulados con óptimos niveis de nutrientes e adaptados ás necesidades de cada fase produtiva.

Para ovino e caprino, Biofeed ofrece solucións tanto para a produción de leite como de carne, e para todas as fases produtivas (iniciación, crecemento e engorde, mantemento, produción e extensivo). A alta palatabilidade e a seguridade dixestiva, para asegurar uns bos resultados técnicos, son algunhas das súas características máis destacadas.

No caso do vacún de leite, os pensos Biofeed aseguran a alta produción e a calidade de leite, e unha alta inxesta de materia seca. Para vacún de carne, Biofeed incorpora unha completa gama para o arranque, crecemento, engorde e acabado de tenreiros; así como un penso en tacos para o gando vacún campeiro.

En cunicultura, Biofeed conta cun penso formulado para coellos de tódalas idades, en especial para conellas reprodutoras e machos, e un destinado a coellos en fase de crecemento e engorde; e en avicultura ofrece unha ampla gama de pensos equilibrados para a alimentación de galiñas poñedeiras e pitos.

Para o gando porcino hai dispoñibles pensos para o destete de leitóns, nais e fase de crecemento e engorde, ademais de porcos en extensivo.

Por último, para cabalos de alto rendemento, cría e mantemento, os pensos ecolóxicos de Biofeed están formulados cos óptimos niveis de fibras, proteínas, graxas, minerais e almidón, achegando unha boa dixestibilidade e totalmente libres de po para evitar problemas respiratorios.

Os produtos Biofeed estarán dispoñibles en sacos de 25 kg, salvo no caso de avicultura, que estarán dispoñibles ademais en sacos de 5 kg para os particulares de cría doméstica.

Máis información en www.biofeednutrition.com.