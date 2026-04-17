Nace 636, o novo Vodka Premium de pataca da Limia

A comarca da Limia presenta hoxe un fito na súa historia produtiva co lanzamento de 636, un proxecto que comezou a xestarse no ano 2019 cando dous agricultores, dous barmans e dous empresarios decidiron unir as súas experiencias para transformar o produto máis noble da súa terra. Esta nova proposta, que busca posicionarse como un referente no sector dos destilados de alta gama, é o froito de varios anos de traballo, probas e unha dedicación artesanal que permitiu acadar unha receita perfecta na que os seus creadores depositan toda a súa confianza. O nome Vodka 636 non é unha elección ao azar, senón unha homenaxe directa á altitude media de Xinzo de Limia, o corazón onde a terra entrega a súa mellor materia prima: a pataca da comarca.
O que diferencia a este vodka premium de pataca é un proceso de elaboración único e meticuloso que se realiza integramente nun ciclo pechado na mesma ubicación, dende o pelado das patacas e a destilación ata o embotellado e a etiquetaxe final. Para garantir unha calidade superior, selecciónanse exclusivamente patacas da variedade agria con altos niveis de almidón, o que permite obter un alcol puro e con carácter.
Realízanse varias destilacións co obxectivo de preservar o sabor orixinal da pataca e os matices do territorio, o que lle confire unha personalidade marcada que non existe hoxe no mercado. Este proceso, que esixe paciencia e unha precisión absoluta, dá como resultado unha bebida dunha textura sedosa e unha suavidade excepcional de 37,5º, presentada nunha elegante botella de 70 cl cun deseño moderno e actualizado.
Este proxecto non é só un destilado, senón un esforzo por poñer en valor o territorio e transformar o produto local nun novo embaixador da Limia no mundo. Ao brindar con Vodka 636, o consumidor non só degusta un produto de alta calidade, senón que saborea o esforzo constante dos agricultores, a frescura que achega a altitude da zona e o orgullo de pertencer a un lugar con identidade propia. Esta “xoia da coroa” da Limia xa pode adquirirse a través da súa páxina web oficial, e agárdase que proximamente se incorpore aos distribuidores habituais para que o público poida descubrir unha alma que transporta directamente ás nosas paisaxes máis auténticas.