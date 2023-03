“Na montaña de Lugo non temos capacidade de gañar poboación por nós mesmos; necesitamos aportes do exterior”

Os 13 concellos que conforman o GDR Montes e Vales Orientais suman máis de 2.500 km cadrados e só 22.000 habitantes. Fomentar o emprendemento en lugares así non é doado. Sen embargo, veñen de presentarse máis de 40 iniciativas para poñer en valor os recursos do territorio

Entrevistamos a Fe Álvarez, xerente do GDR Montes e Vales Orientais para coñecer as distintas iniciativas que están a levar a cabo e as prioridades que se marcan no actual período de fondos Leader en territorios con baixos índices demográficos e un alto nivel de avellentamento da poboación.

Fan unha aposta por asentar a poboación que xa está e evitar que marche aumentando as posibilidades de emprego e xeración de riqueza que hai no territorio pero recoñece que “con iso non chega” e reclama “políticas de Estado” para loitar contra o despoboamento.

– Descríbenos como é o territorio que abarca o GDR Montes e Vales Orientais

– O GDR está formado 13 concellos da provincia de Lugo. Abarca toda a montaña, o que son as comarcas naturais de Meira, A Fonsagrada e Os Ancares, e inclúe a maiores o val de Láncara. Entre todos os concellos rondamos os 22.000 habitantes nunha extensión de máis de 2.500 km cadrados.

É dicir, temos unha densidade de poboación moi moi baixa e un grao de avellentamento altísimo. Hai algúns concellos, como pode ser o caso de Meira, que teñen uns índices poboacionais un pouco mellores, pero logo hai outros que teñen uns niveis a este respecto tremendamente delicados.

– E que pode facer unha entidade como é o GDR nese ámbito?

– Estamos sobre todo apoiando iniciativas emprendedoras, tratando de que a poboación emprenda no territorio, abrindo por exemplo pequenos negocios en zonas afastadas. Pero eu creo que de cara a mellorar estes índices poboacionais non chega con unha iniciativa Leader. O Leader é unha tirita nunha hemorraxia.

Aquí fan falla políticas de Estado que aposten claramente por facer fronte ao despoboamento, porque na maioría destes territorios non temos capacidade de reverter estes índices se non é cun aporte de poboación do exterior. Hai que facer unha clara aposta pola vivenda para tentar traer xente de relevo, porque en zonas como a da montaña de Lugo non temos agora mesmo capacidade de recuperar por nós mesmos o crecemento da poboación.

Hai que tratar que a poboación que está non se vaia, é dicir, que polo menos a que temos non se marche, pero con iso non chega para garantir o reemprazo. Agora mesmo hai concellos que están con pouco máis de 4 habitantes por km cadrado de densidade de poboación; iso é practicamente deserto demográfico.

– Esa situación supoño que tamén condicionará o voso traballo porque ao reducirse a cantidade de poboación en idade de emprender tamén tendes menos a quen dirixirvos

– Si, pero curiosamente despois ves a cantidade de proxectos que se presentan á iniciativa Leader nestas zonas. Temos unha auténtica avalancha de proxectos e de xente que quere emprender no territorio. Neste último período que acaba de rematar, 2014-2022, vimos moita xente querendo emprender no noso ámbito. Por iso eu penso que hai moita xente nova á que se se lle deran apoios e facilidades se animaría.

– Notastes unha maior demanda a raíz da pandemia da covid-19 por vir e asentarse en lugares rurais coma estes?

– Si. Notamos ese interese. Hai moita xente de cidade que está preguntando como pode facer para asentarse no rural. Pero calquera familia que queira vir necesita unha vivenda e ese é un tema complexo, porque moitas casas están abandonadas, ás veces están en mal estado ou son dun montón de herdeiros e poñerse a rehabilitar eses caseróns non está ao alcance de calquera. Habería que facer un esforzo grande en recuperación de vivenda para que moita xente nova puidera vir aquí a vivir.

Fáltanos dar ese paso máis de facer que a xente teña doado asentarse. Porque a nós chámannos á sede do GDR moitas familias que queren vir preguntándonos por vivendas. E aquí hai moitas empresas que necesitan traballadores e que non atopan. Pois se tentamos casar esas necesidades podemos lograr algo moito máis efectivo que dar unha simple subvención.

Porque moitas veces non é só dar subvencións, é facilitarlle a burocracia, facilitarlle onde atopar vivenda e toda unha serie de procesos que son necesarios para implantarse nun lugar. Non é só que che dean unha subvención. Porque ás veces vale moito máis que che faciliten as cousas e que che sexa doado empezar que que che dean unha subvención. Hai que facilitar as cousas á xente e non metela nuns líos burocráticos interminables.

– Na actual convocatoria, que rematou o pasado 31 de xaneiro, recibistes moitas solicitudes?

– Nesta convocatoria, que é como unha fase transitoria de dous anos, recibimos 47 solicitudes con máis de 10 millóns de euros de investimento. Pero non imos poder subvencionar nin a cuarta parte delas por cuestión de orzamento.

E o perfil tamén cambiou. Hai uns anos moi poucas mulleres e moi poucos mozos se animaban a poñer en marcha iniciativas en lugares coma estes e sen embargo neste momento hai moitas mulleres e moita xente nova que busca xeitos de emprendemento no rural. Pero os apoios non chegan a todo o mundo, porque temos moita máis demanda ca fondos dispoñibles e non somos capaces de financiar todos os proxectos.

– Ademais do da vivenda e o asentamento de poboación, cales son os grandes retos desta zona?

– O primeiro é seguir apoiando o desenvolvemento agroalimentario e a mobilidade de terras. Temos moita terra abandonada que queremos rendibilizar. E sobre todo tratar de facer un territorio atractivo para que a xente veña e se quede, que o elixa como un territorio onde vivir e onde implantar iniciativas económicas que favorezan a creación de emprego e riqueza. Ademais, está o tema turístico. Queremos posicionarnos como o primeiro destino de ecoturismo da provincia de Lugo.