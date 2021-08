“Na estrada somos pezas fráxiles”, a nova campaña para mellorar a seguridade viaria en Galicia

A Xunta de Galicia ten en marcha unha campaña de concienciación en seguridade viaria que ten como obxectivo lembrarlles tanto aos peóns como aos condutores que “na estrada somos pezas fráxiles”, empregando como reclamo figuras con estética de Sargadelos.

Esta campaña é o “pistoletazo de saída” para a elaboración do novo Plan de seguridade viaria de Galicia 2021-2025 e convida aos diferentes axentes sociais e institucionais a participar activamente na súa elaboración para avanzar no obxectivo final das cero vítimas nas estradas.

En Galicia reduciuse significativamente as cifras de mortos en accidentes nos últimos anos, pasando dos 144 falecidos en 2011 aos 90 rexistrados en 2019.

Porén, dende a Consellería apuntan que estas cifras continúan a ser inasumibles. De aí que o novo Plan de seguridade viaria 2021-2025 ten como lema “Visión cero’, en referencia á eliminación total dos mortos en accidentes, un obxectivo que require da implicación de todos.

“Mirar por min é mirar por todos”

Nese obxectivo a campaña dá continuidade a outras previas, centradas en usuarios vulnerables, como os ciclistas, ou na alerta sobre os riscos das distraccións ao volante.

Nesta ocasión, para contribuír a evitar que a recuperación da mobilidade se vexa empañada polos accidentes de tráfico, a Xunta pon en marcha unha campaña que apela á responsabilidade individual de peóns e condutores, lembrándolles que son “pezas fráxiles” cando usan as estradas.

Co lema “Mirar por min é mirar por todos”, a campaña lembra que, ademais de protexerse do virus, os cidadáns deben previr o risco de accidentes, adoptando unha serie de medidas que supoñen coidar dun mesmo, pero tamén do resto de usuarios da estrada.

A primeira fase da campaña comezou o 22 de xullo e durante tres semanas centrará a súa atención nos peóns, lembrándolles a necesidade de empregar prendas reflectoras, de camiñar pola esquerda da estrada sempre que non exista senda ou beirarrúa, ou de escoller o lugar máis seguro para cruzar.

A campaña retomarase en outubro poñendo o foco nos condutores, que co cambio de estación deben adaptar a súa circulación ás condicións climatolóxicas e asegurarse de que o vehículo se atopa no estado axeitado.

O Novo Plan galego de seguridade viaria 2021-2025: “Visión 0”

Rematado o período de vixencia do actual Plan de Seguridade Viaria 2016-2020, a Axencia Galega de Infraestruturas comeza a elaborar un novo Plan de Seguridade Viaria 2021-2025. O Plan enmárcarase nas estratexias actuais de carácter nacional e internacional de seguridade viaria e na aplicación dos principios de Visión Cero para a redución de vítimas e falecidos por accidentes nas estradas galegas.

O lema que informa o plan é o da “Visión cero”, é dicir, que o horizonte buscado coas medidas que desenvolverá o Plan é o da redución ao mínimo posible das vítimas en accidentes de tráfico nas estradas galegas, de modo que nos aproximemos a un obxectivo final de cero vítimas de accidentes de tráfico.

Elaborarase un documento inicial de bases para a elaboración do Plan, no se que se recompile, sistematice e analice información como a evolución histórica da sinistralidade viaria en Galicia, a análise e resultados dos anteriores Plans de seguridade viaria galegos, o contexto mundial, europeo e nacional ou a normativa de aplicación. Consideraranse especialmente as propostas da Comisión especial non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia, do Parlamento de Galicia.

A continuación, elaborarase un documento de diagnose en relación coa seguridade viaria en Galicia e a formulación dos seus obxectivos, liñas de actuación e actividades e, a partir de aí, o borrador do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2021-2025.

No proceso de elaboración do Plan prestarase especial atención á participación da sociedade. Así, o documento de bases será discutido cos axentes sociais e institucionais e o borrador do Plan someterase a consulta e participación pública. Tras este proceso de consulta e participación pública, elaborarase a versión final do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2021-2025.