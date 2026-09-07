Muritai Holsteins, unha granxa neozelandesa recoñecida pola súa xenética

Muritai Holsteins é unha prestixiosa granxa de gando vacún leiteiro situada en Tikorangi, na rexión de Taranaki, na illa norte de Nova Zelandia. Esta explotación, dirixida desde hai catro décadas por Wayne e Leanne Taylor, é recoñecida internacionalmente pola súa exitosa cría da familia de vacas “Wattle”, que gañou múltiples galardóns.
A organización Holstein Friesian NZ, encargada do libro xenealóxico da raza frisona no país, outorga anualmente o título de Vaca do Ano ao animal máis destacado do país. Este premio, coñecido como Trofeo Valden, recaeu 5 anos en vacas da familia Wattle, do rabaño Muritai.
“A familia de vacas Muritai ‘W’ representa arredor do 75% do noso rabaño”, explica Wayne, que vende animais a distintas compañías de xenética para a súa incorporación como sementais. Por exemplo, Muritai Omah Wyman (un touro A2A2 nacido no ano 2020) figura no catálogo de CRV ou Muritai Talent Warrior no de Semex.
Muritai Holsteins gañou o prestixioso concurso Valden Cow of the Year en cinco ocasións
Durante moitos anos, Wayne e Leanne participaron en concursos de gando xunto cos seus fillos, conseguindo numerosos galardóns. Porén, debido ao impacto de enfermidades respiratorias como a causada por Mycoplasma bovis e á necesidade de protexer o seu rabaño, abandonaron os concursos e centráronse na cría de gando de alto mérito xenético.
“Traballamos intensamente coas dúas principais empresas de inseminación artificial, principalmente con CRV e, nos últimos anos tamén con LIC, xerando touros que se incorporaron aos catálogos de sementais”, comenta Wayne.
A excelente liñaxe dos seus animais adoita destacar en poxas, como demostra a venda das súas xovencas de primeira liña por ata $6000 (Dólares Neozelandeses) en certames como Taranaki Holstein-Friesian Branch Sale.
A formación como xuíz é útil no día a día na granxa, porque che axuda a ver os defectos das túas vacas e a corrixilos mediante os apareamentos
Ademais, Wayne participa activamente formando novos gandeiros como xuíces. “As escolas son unha excelente maneira de transmitir coñecementos á próxima xeración de xuíces”, asegura. Wayne, que foi durante 20 anos membro do Comité Holstein Frisian NZ, axudou a dirixir catro escolas de avaliación gandeira en Waikato, Taranaki, Marlborough e South Canterbury.
Wayne foi xuíz sénior durante case 20 anos. “As habilidades que desenvolvín como xuíz resultanme moi útiles á hora de analizar as nosas vacas na casa, antes de tomar decisións sobre o apareamento”, afirma. “Comprender os defectos das túas vacas é unha gran vantaxe para calquera explotación leiteira. Proporciónache os coñecementos necesarios para criar vacas aínda mellores”, argumenta.
A piques xa de xubilarse, Wayne bota a vista atrás e mostra o seu medo á falta de remuda xeracional. “É un tema sensible. Comezamos en 1985 e a miña paixón son as vacas. Temos dous fillos traballando no sector e espero que algún deles continúe coa granxa”, afirma.
Programa de selección de sementais
A granxa participa no programa de selección de sementais da asociación de gando frisón de Nova Zelandia desde a súa creación en 1995. “Somos criadores traballando para criadores”. Así describe Wayne esta iniciativa conxunta entre Holstein Friesian NZ e CRV.
O programa Genetic Leaders ten como obxectivo avaliar sementais novos dos membros da asociación. Cada ano selecciónanse polo menos seis touros para a súa avaliación como sementais. O equipo escóllese tras un rigoroso proceso de selección que comeza coa nominación de xatos de alto mérito e aos touros que cumpren os requisitos tómaselles unha mostra de ADN para o seu xenotipado.
Nos últimos 15 anos traballamos moito con CRV e LIC para o xenotipado de todo o noso rabaño
Os animais seleccionados alóxanse nas instalacións que a compañía xenética holandesa CRV ten en Nova Zelandia para a extracción de seme e a súa comercialización a nivel internacional.
Os propios criadores de touros tamén se benefician do programa, xa que reciben información xenómica de todos os xatos machos seleccionados. Ademais, os criadores cuxos animais son aceptados no equipo de Líderes Xenéticos deben asinar un contrato con CRV.
Bos ubres
Wayne afirma que as boas ubres se converteron no elemento diferenciador do seu rabaño. “Centrámonos en conseguir bos ubres para que as vacas poidan soportar os maiores niveis de produción que esixe a industria, ademais doutras características como o potencial produtivo ou a fertilidade”, asegura.
O nivel de consanguinidade en Nova Zelandia é do 6%
“O nivel de consanguinidade na raza holstein en Nova Zelandia é do 6%. Somos conscientes diso e tratamos de minimizalo nos acoplamentos porque non queremos comprometer a fertilidade, a saúde e outros problemas derivados da consanguinidade”, indica.
“Preocupoume sempre que as liñas de sangue neozelandesas se emparellen demasiado entre si, polo que cando é necesario utilizamos touros de procedencia estranxeira (de EEUU, Canadá e Holanda) non emparentados para lograr diversidade xenética no noso rabaño e evitar deste xeito os problemas xerados pola consanguinidade”, explica.
Da kiwi cross á holstein
Ademais, ante a tendencia crecente de que as empresas lácteas paguen máis pola graxa que pola proteína, xurdiu un impulso paralelo por criar gando frisón que non só teña un bo rendemento produtivo, senón que tamén xere un maior contido de graxa.
Debido a iso, cruces como o kiwi cross (Holstein x Jersey) aumentaron en Nova Zelandia. Porén, está rexurdindo a demanda de touros holstein destinados á cría de animais de raza pura.
“O resto dos gandeiros desta zona tamén están en holstein. Cando empezamos estabamos en kiwi cross, pero fomos seleccionando os nosos touros e vacas holstein para que se fosen adaptando ao sistema de pastoreo e hoxe son vacas eficientes, de tamaño medio e cun peso arredor dos 550 kg”, explica.
Temos vacas eficientes en pastoreo, de tamaño medio e cun peso de arredor de 550 kg
Pola súa boa xenética, Wayne ten un mercado estable e estruturado para os seus xatos debido a que existe demanda. “Na nosa granxa non enviamos os xatos recentemente nacidos ao sacrificio con 4 días. Non optamos pola raza kiwi cross, entre outros motivos, por ese; é unha cuestión de preferencia persoal e un tema candente actualmente na sociedade neozelandesa”, recoñece.
Produción de 440 kg de sólidos por vaca ao ano
Muritai Holsteins mux unhas 180 vacas, cunha produción media de entre 6.000 e 7.000 litros por vaca ao ano, cun entre un 4 e un 4,5% de graxa e un 3,6-3,7% de proteína. “Eu non penso en litros, porque a min o que me van pagar son os sólidos”, argumenta Wayne. Cada vaca produce unha media de 440 kg de materia seca por lactación e o total da granxa son 80.000 kg de graxa e proteína ao ano.
Ningunha vaca é suficientemente vella se é unha boa vaca
As vacas desta granxa adoitan completar entre 5 e 6 partos, aínda que teñen unha vaca de 15 anos dando leite. “Ningunha vaca é suficientemente vella se é unha boa vaca”, asegura Wayne. “Esa é a miña filosofía e estou particularmente satisfeito desta lonxevidade que temos na granxa”, insiste.
Dispositivos para o control da monta
Para axudar a controlar os celos, algo difícil en vacas que pasan a maior parte do día no pasto e só veñen á casa dúas veces ao día para muxirse, utilizan desde hai anos o sistema Flash Mate, un dispositivo feito en Nova Zelandia que leva un sensor que se coloca no rabo da vaca ou da xovenca para controlar a monta.
“Levamos 30 anos usándoo. Utilizámolo tanto en vacas como en xovencas. É fundamental para traballar con seme sexado. O dispositivo actívase cando se produce a primeira monta da vaca ou xovenca e entón sabemos que no seguinte muxido temos que inseminar ese animal”, indica. Con este sistema conseguen un 75% de éxito nas xovencas, xa que 3 de cada 4 quedan preñadas con seme sexado na primeira inseminación.
Nas dúas últimas semanas da ventá de inseminación poñen seme de carne (charolés e limusín)
O obxectivo desta explotación é lograr unha taxa de preñez media na primeira inseminación do 65% no conxunto do rabaño (vacas e xovencas). Normalmente usa seme sexado nas xovencas e trata de adiantar a primeira inseminación aos 14-15 meses buscando que comecen a producir canto antes.
“Outros gandeiros consideran que hai que poñer jersey ás xovencas para ter facilidade de parto, pero eu creo que iso non é acertado porque esa é a cría máis valiosa”, razoa. Só nas dúas últimas semanas da ventá de inseminación poñen seme de carne (charolés e limusín).
Recría en pastoreo
O manexo do gando en extensivo que realiza esta explotación esténdese tamén á recría, xa que tras o destete (que se produce ás 14-15 semanas con entre 110 e 115 kg) as tenreiras van ao pasto onde se alimentan só de herba.
Antes, toman costro fresco tras o parto e ata un máximo de 6 ou 7 litros de lactoreemprazante a medida que van medrando nos boxes nos que pasan 12-13 semanas. Non dan leite de vaca por problemas de diarreas e o leite en po está feito con soro de leite e un produto anticoccidiose que en España está prohibido como tratamento universal preventivo nos animais.
En España hai que demostrar que un tenreiro ten coccidiose para poder dar este tipo de produtos
Teñen tamén feno a libre disposición e, antes do destete, comezan tomando primeiro tacos que levan gran de cereal e alfalfa seca e posteriormente 2 kg de concentrado por día. “Para min é básico que teñan acceso a forraxe desde o inicio para que teñan o rume preparado para o penso”, argumenta Wayne.
20 anos traballando de aparceiros ao 50% cos donos das terras
Ao tempo que xestionan o seu propio rabaño de selección xenética baixo o nome de Muritai Holsteins, Wayne e a súa esposa Leanne muxen na actualidade unhas 180 vacas baixo o modelo de share milking, no que se reparten o cheque mensual pola venda do leite coa familia Finer, os seus socios desde hai máis de 20 anos.
As vacas son propiedade dos Taylor, pero as instalacións e unhas 70 hectáreas de terreo son achegadas polos Finer, os donos da granxa, xa que os Taylor levan dúas décadas traballando baixo este sistema de aparcería ao 50% con Ian e Janet Finer, os donos da terra e das instalacións.
“É un sistema único en Nova Zelandia que non se ve en ningún outro país e que foi o que permitiu que a xente nova se puidese incorporar e progresar sen ter vinculación co sector”, asegura Wayne.
O sistema de muxido compartido permitiu incorporarse a mozos alleos ao sector
Os contratos de muxido compartido renóvanse cada tres anos. As instalacións xa están sobradamente amortizadas. “Temos unicamente un tractor vello e unha sala de muxido rotativa de 60 anos que seguimos usando”, detalla. A luz e os gastos de limpeza páganos Wayne e Leanne, mentres que nos gastos de alimentación do gando e abonado das pradeiras van a medias cos Finer.
500 kg de fertilizante por hectárea ao ano
A explotación atópase en Tikorangi, ao norte de Taranaki, a uns cinco quilómetros da costa e conta con 68 hectáreas nunha peza para pasto para as vacas de leite e unha parcela auxiliar doutras 20 hectáreas para a recría, onde tamén fan un corte para silo de herba na primavera (no mes de decembro) e outro de herba seca no verán (no mes de febreiro).
“Somos autosuficientes en forraxe”, destaca Wayne. Suplementan a maiores no presebe ás vacas de leite con gran de millo machucado, DDG e melaza de palmiste (aceite de palma importado).
Suplementan con gran de millo, DDG e melaza de palmiste
“Usámolo para darlles un pulo ás vacas ata Nadal, debido á escasa ventá de inseminación que temos. Damos a mesma cantidade a todas as vacas, non discriminamos, arredor de 3,5-4 kg por vaca, nun remolque que imos movendo en función de onde estea o pasto”, explica.
As precipitacións alcanzan os 2.000 mm na tempada de choivas, pero teñen un problema importante coa seca no verán. “O solo é volcánico, polo que drena moi ben a auga. No inverno non se encharca aínda que haxa varios días seguidos de precipitacións, pero no verán, nos meses de febreiro e marzo, seca moito”, detalla.
O solo é moi drenante; iso é unha vantaxe no inverno pero seca moito no verán
A quenda de pastoreo pasa de 100 días no inverno a 21 días na primavera. As vacas entran normalmente nas parcelas con 3.000 kg de MS/ha de pasto e sácanas con 1.500 kg MS/ha. O crecemento da herba está controlado por satélite, con medicións dúas veces ao mes do pasto existente en cada parcela.
Nos dous meses de inverno nos que non muxen e non existen ingresos que repartir, os Taylor pagan aos Finner unha cantidade económica en concepto de alugueiro dos patios de castigo nos que as vacas están ata que comeza a tempada de partos.
Nesas zonas de castigo sae despois moito trevo na primavera e tratan de recoller a herba seca nesas fincas cando o trevo e o raigrás están xa maduros para que a herba seca leve esa semente. “Resementamos de maneira natural. A nosa ferramenta de resiembra é a semente que vai na herba seca. Nestes 20 anos só renovamos as pradeiras unha vez”, explica.
En 20 anos resementamos as pradeiras só unha vez; a nosa ferramenta habitual de resiembra é a herba seca
Realizan análises tanto da herba da pradeira como do solo todos os anos e, en base a eses resultados, reajustan as doses e composición do abonado, realizando dúas aplicacións, no outono e na primavera.
Botan entre 400 e 500 kg de fertilizante por hectárea e ano. A composición está baseada en fosfato e potasio. De acordo co dono das terras, nitróxeno tratan de aplicar o menos posible e nas últimas dúas campañas utilizaron un fertilizante natural derivado de restos de peixe que en España está prohibido.