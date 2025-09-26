Muras celebra este domingo unha nova edición da Feira do Poldro, que enxalza a tradición de gandería extensiva no concello

O Concello de Muras celebrará este domingo, 28 de setembro, unha nova edición da Feira do Poldro e do gando do monte, co apoio da área de Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
O deputado de Rural Daniel García, o alcalde de Muras Manuel Requeijo, a tenente de alcalde Paula Gómez , acompañadas polo presidente da Asociación de Cabaleiros Atila Benigno Gómez e por Moisés García, vogal de Puraga, presentaron recentemente no Alto da Gañidoira o programa da feira, que cumpre trinta e sete edicións.
Arredor da feira, que abrirá ás 10.00 horas, desenvolveranse diferentes actividades de posta en valor da tradición gandeira e de promoción da carne de poldro. Entre elas, o concurso de gando da feira, un certame morfolóxico de Puraga, carreiras de andadura e unha degustación de hamburguesas de carne de poldro de Pura Raza Galega. O recinto da feira contará tamén cunha demostración de talla de madeira e unha carpa con actividades infantís de iniciación no mundo do cabalo, así como ambientación musical.
A tenente de alcalde e coordinadora da feira Paula Gómez destacou a continuidade de actividades como as carreiras de andadura, que se celebran por terceira edición e que teñen un gran seguimento, ou a demostración de talla de madeira, coa que o Concello está creando unha colección de figuras.
Alén diso, destacou como un dos obxectivos fundamentais da feira “a promoción da carne de poldro e de bovino que se produce en Muras, de excelente calidade” e seguir abrindo canles para que as vaciñas e veciños que se dedican á gandería, como actividade principal ou complementaria, poidan rendibilizar o seu traballo”
O alcalde de Muras Manuel Requeijo destacou nese sentido outras iniciativas que se promoven desde o Concello para impulsar a comercialización dos produtos de Muras, como a creación da marca Muras, un proxecto no que a Vicepresidencia da Deputacion e o Concello traballan coa Universidade de Santiago.
Daniel García destacou “que a Feira do Poldro de Muras é un espello no que se miran outras feiras cabalares ou de gando da provincia e do país, e no que miramos tamén desde a área de Rural da Vicepresidencia da Deputación para poñer en marcha iniciativas de promoción dos produtos de razas autóctonas” e valorou “a plataforma que ofrece a feira para recoñecer e trasladar ao conxunto da sociedade o valor ambiental, social e cultural da gandería e dos sistemas tradicionais de cría no monte”
As ganderías interesadas en participar no certame de gando poden inscribirse ata o 22 de setembro. Tamén está aberto o prazo para anotarse na carreira de andadura,ata o 19 de setembro.
Un gusto de rural, un rural degusto
Nas vésperas da feira, o 26 e 27 de setembro, locais hosteleiros de Muras – Bar Santi e Chiringuito de Muras – ofrecerán degustacións de carne de poldro de Pura Raza Galega a partir das 20.00 horas no marco do programa de promoción de produtos de razas autóctonas Un gusto de rural, un rural degusto.