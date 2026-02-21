Inicio / Desenvolvemento rural / Municipios galegos nos que non se terán que utilizar as referencias SIGPAC para as solicitudes da PAC 2026

Municipios galegos nos que non se terán que utilizar as referencias SIGPAC para as solicitudes da PAC 2026

Ir a los comentarios

O Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) acaba de publicar a relación detallada e o resumo de todos os municipios de España nos que, en todo ou en parte do seu territorio, a declaración de superficies débese facer con referencias identificativas distintas ás referencias SIGPAC, para identificar as parcelas agrícolas na solicitudes da PAC 2026.

Esta información facilítase para que todos os produtores que inclúan, dentro da súa solicitude de axudas, superficies situadas nalgún destes termos municipais, presten especial atención, por poder ter que utilizar referencias identificativas distintas ás utilizadas no ano anterior.

Infórmase tamén da posibilidade de que os organismos competentes das CC.AA. habilitasen os mecanismos necesarios para realizar a declaración de forma gráfica nestas zonas.

Lista completa dos municipios exceptuados SIGPAC 2026

Municiipios galegos excepturados do SIGPAC en 2026:

SIGPAC 26 CONCELLOS EXCEPTUADOS GALICIA

Publicacións relacionadas

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información