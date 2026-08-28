Mozos gandeiros asturianos viaxan a Italia para aprender novos modelos lácteos

Mirar fóra para atopar novas ideas e aplicalas despois na casa. Con este obxectivo, dezaseis mozos gandeiros asturianos atópanse esta semana na rexión italiana de Lombardía, onde participan nunha viaxe formativa centrada en coñecer outros modelos de produción láctea, comparar sistemas de traballo e achegarse a solucións tecnolóxicas e organizativas que poidan resultar útiles para as súas propias explotacións.
A iniciativa enmárcase en Campoastur Next, o programa promovido por Campoastur, coa colaboración da Fundación Caja Rural de Asturias, que busca acompañar as novas xeracións do sector e contribuír ao relevo xeracional no medio rural asturiano.
Os participantes, acompañados polo equipo de Campoastur Next e liderados por Rubén López, están a desenvolver unha intensa axenda de actividades na provincia de Cremona, un dos principais territorios produtores de leite de Italia.
Seis explotacións para comparar modelos
O programa permite aos mozos coñecer sobre o terreo seis explotacións gandeiras con diferentes sistemas de muxido e distintos niveis de automatización. As visitas están a servir para observar como se organiza o traballo diario, como se manexan os animais, que estratexias se aplican na alimentación e de que maneira se incorpora a tecnoloxía ás granxas. Máis alá de coñecer instalacións e equipamentos, o obxectivo é que os participantes poidan intercambiar impresións directamente con outros gandeiros e profesionais, formular preguntas e comparar as súas propias experiencias coas das explotacións italianas.
A formación complétase con sesións dedicadas a cuestións como a alimentación, a saúde animal e o funcionamento do mercado lácteo italiano. Un dos puntos destacados da viaxe é tamén a visita a unha queixería de Grana Padano, que permite coñecer de preto a transformación do leite e o proceso de xeración de valor engadido a partir da produción gandeira.
Formación e relevo xeracional
A viaxe forma parte das distintas actividades desenvolvidas por Campoastur Next, un programa deseñado para facilitar a incorporación de mozos ao sector e apoiar aqueles que afrontan o relevo á fronte dunha explotación.
A iniciativa aborda aspectos que van desde a nutrición e a xestión técnico-económica ata o benestar animal, a automatización, a robótica, a bioseguridade, as novas tecnoloxías, os recursos humanos ou a recría. Pero o programa pretende ir máis alá da formación técnica. Un dos seus obxectivos é crear unha rede de mozos gandeiros que poidan compartir inquedanzas, experiencias e problemas comúns e manter eses vínculos no futuro.
A viaxe supón unha nova actividade de Campoastur Next orientada a combinar formación, innovación, intercambio de experiencias e acompañamento aos mozos que apostan polo relevo
A propia viaxe a Italia está a permitir reforzar esa relación entre os participantes. As xornadas de visitas e formación combínanse cos desprazamentos e cos momentos de convivencia, favorecendo o intercambio de experiencias entre mozos procedentes de distintas explotacións asturianas.
Aprender doutros para tomar mellores decisións
A experiencia italiana non pretende trasladar directamente a Asturias os sistemas de produción que funcionan en Lombardía. A intención de Campoastur é que os mozos coñezan outras realidades e dispoñan de máis referencias á hora de tomar decisións nas súas propias granxas.
A comparación de modelos permite identificar tanto solucións que poden resultar aplicables como formulacións que responden a unhas condicións produtivas diferentes das asturianas. O contacto directo con outros gandeiros ofrece, ademais, unha perspectiva práctica difícil de obter unicamente a través da formación teórica.
Con seis explotacións visitadas, unha queixería de Grana Padano e varias xornadas intensivas de aprendizaxe, a viaxe supón unha nova actividade de Campoastur Next orientada a combinar formación, innovación, intercambio de experiencias e acompañamento aos mozos que están chamados a dar continuidade á gandería asturiana.
A aposta parte dunha idea sinxela: coñecer o que se está a facer noutros territorios para regresar a Asturias con novas ideas, máis ferramentas e unha visión máis ampla do futuro das explotacións.