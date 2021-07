Mosquito verde da vide: como facer fronte a esta praga?

As altas temperaturas e o tempo cálido e seco do verán ofrecen condicións propicias para o desenvolvemento desta enfermidade preocupante para os viticultores ante a proximidade do momento clave da vendima. Neste artigo técnico analizamos o novo rexistro fitosanitario para esta praga que o Ministerio de Agricultura acaba de conceder ao bioinsecticida Pirecris

A presenza do mosquito verde da vide increméntase ante condicións climáticas de altas temperaturas, como as que acostuman instalarse durante o verán. Estamos, por tanto, nun momento propicio para o seu desenvolvemento, algo que preocupa aos viticultores ante a proximidade do momento clave da campaña.

Para o control desta praga, Seipasa desenvolveu o bioinsecticida Pirecris, que actúa cun potente efecto de choque para eliminar rapidamente as poboacións de cicadélidos como o mosquito verde (Empoasca vitis) ou Scaphoideus titanus.

O mosquito verde da vide é un insecto de entre 2 e 3 mm de lonxitude. Na súa fase larvaria adóitase situar no envés das follas e é máis fácil de identificar ante a ausencia de ás, algo que dificulta o seu movemento. Cando evoluciona a adulto é máis difícil de ver porque voa ao máis mínimo movemento.

A incidencia aumenta xusto agora coa calor propia dos meses de verán, aínda que este ano a presión da praga non é preocupante, tal como ocorreu en campañas anteriores

O mosquito verde ataca os nervios das follas, xa que se alimenta do zume da planta. O seu efecto é moi prexudicial porque detén o desenvolvemento vexetativo e, en consecuencia, a maduración do froito. Visualmente, a consecuencia máis evidente é a desecación marxinal das follas, que se tornan de cor amarela.

A presión máis intensa de mosquito verde en viña adóitase producir durante os meses de verán por mor das altas temperaturas e o tempo cálido e seco. As perdas económicas poden ser cuantiosas porque os efectos poden chegar a estenderse na campaña seguinte ao ataque, cunha posible diminución no vigor da brotación e un descenso no rendemento da colleita.

Control e tratamentos contra o mosquito verde da vide

Pirecris é un bioinsecticida desenvolvido por Seipasa cun excelente comportamento no control e eliminación de cicadélidos (mosquito verde, Scaphoideus titanus e outras especies de insectos). O produto, ademais, acaba de obter a ampliación de etiqueta por parte do Ministerio español de Agricultura, Pesca e Alimentación para o control desta praga en viña e uva de mesa.

Pirecris está deseñado a partir dunha exclusiva formulación grazas ao perfecto equilibrio das moléculas PI e PII que compoñen a substancia activa, e que achegan a máxima eficacia insecticida, tanto en campo aberto como en invernadoiro.

O produto actúa sobre o sistema respiratorio do insecto ata provocar a súa morte e sobre os ovos e as larvas, reducindo de forma moi significativa o número de novas xeracións

As micromoléculas que compoñen a súa formulación condensan e xeran unha rede estable e equilibrada en toda a disolución, e proporcionan unha cobertura perfecta sobre a folla e o insecto.

Pirecris proporciona un potente efecto insecticida que actúa bloqueando o sistema respiratorio do insecto ata provocar a súa morte. O produto actúa sobre ovos e larvas, reducindo de forma moi significativa o número de novas xeracións.

Na seguinte gráfica pódese apreciar o rápido efecto de choque na redución das poboacións de mosquito verde (Empoasca vitis). O ensaio técnico, realizado na rexión italiana de Sicilia en uva de mesa con 2 aplicacións cada 7 días, pon en valor a rápida acción do produto, xa que consegue cortar o ciclo vital da praga para partir do terceiro día de aplicación.

O ingrediente activo de Pirecris garante o seu efecto de choque, a contundencia e a súa efectividade. Así mesmo, a formulación dun produto de alta tecnoloxía permitiu a Seipasa obter a súa patente garantindo un perfil verde baseado en antioxidantes que melloran a persistencia e un matriz vexetal que potencia a acción.

Pirecris está certificado para o seu uso en agricultura ecolóxica, non deixa residuos no cultivo e ten un prazo de seguridade curto

Pirecris está certificado para o seu uso en agricultura ecolóxica (UNE 315500) e é unha ferramenta ideal para a súa inclusión en programas de Xestión Integrada de Pragas. Trátase, ademais, dunha solución 100% natural que non deixa residuos no cultivo e cun curto prazo de seguridade.

Pirecris está aliñado coas necesidades de produtores e consumidores cara a unha agricultura cada vez máis racional, sostible e responsable coa contorna. Ademais de en España, Pirecris para o control e eliminación de cicadélidos en viña tamén está rexistrado en dous grandes mercados produtores en Europa como Italia e Portugal.