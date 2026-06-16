Monterrei exhibiu a súa riqueza e versatilidade nun túnel de viños en Madrid

A Denominación de Orixe Monterrei citou en Madrid a máis de 100 profesionais do sector vitivinícola, que puideron coñecer as novidades e tendencias das adegas da D.O galega durante o túnel dos viños. Catadores, distribuidores, restauradores, vinotecas, xornalistas e prescritores puideron coñecer de primeira man os viños de 22 das 30 adegas adscritas actualmente ao D.O. Monterrei, que mostraron a súa diversidade varietal e a riqueza que achegan aos viños nesta denominación de orixe galega.
“Para a denominación, Madrid é un dos principais mercados estratéxicos para os nosos viños, e así o destacan non só informes económicos senón tamén as propias adegas, que demandan a realización de accións nesta cidade para ter unha maior penetración”, indica o presidente da entidade, Manuel Vázquez Losada.
“Por este motivo, quixemos promover esta iniciativa que permite reforzar o noso labor promocional que se destinou única e exclusivamente ao sector profesional” manifesta Vázquez, “e deste xeito aumentar o coñecemento dos nosos viños, consolidar mercados actuais e explorar novas canles de comercialización asentándonos na máxima da calidade”.
A cita reuniu unha coidada selección de máis de 45 viños, ofrecendo a oportunidade de descubrir a riqueza, diversidade e personalidade dunha das denominacións de orixe con maior proxección do panorama vitivinícola español.
Os asistentes puideron realizar un percorrido polos distintos estilos que conviven no D.O. Monterrei, desde as limitadas producións de 100 % godellos procedentes de viñedos singulares ata os menos coñecidos monovarietales de mencía, sen esquecer os característicos viños plurivarietais elaborados a partir da riqueza de variedades autóctonas que definen o territorio, alén da godello e a mencía, como a treixadura, dona branca ou albariño en brancas ou a sousón, caíño tinto e Araúxa nas tintas.