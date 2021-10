A DO Monterrei colleita máis de 6,2 millóns de quilos de uva na campaña 2021

Os viticultores da Denominación de Orixe Monterrei finalizaron a campaña de vendima 2021 e, de novo, bateron unha marca histórica. O conxunto de viticultores que conforman o Consello Regulador superou, no seu conxunto, os 6,2 millóns de quilogramos de uva colleitados.

A campaña de vendima 2021 concluíu cuns “excelentes resultados a nivel cuantitativo, debido ao aumento paulatino que está a vivir a nosa base territorial”, indicou a presidenta do Consello Regulador, Lara da Silva en declaracións aos medios. “Volveuse a lograr un máximo histórico, superando en máis de medio millón de quilogramos a campaña 2020, até agora a máis exitosa”, explican desde a DO Monterrei.

A campaña de vendima iniciouse o 6 de setembro, coa adega Pazo das Tapias e finalizou o 15 de outubro, sendo as adegas Quinta do Buble e Trasdovento as últimas en pechar o período de recolección de uva