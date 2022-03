“A Mesa de Prezos de Ternera Gallega ten que ser vinculante. Senón, de que vale?”

Santiago Rego fuxe de protagonismo pero defende con firmeza o sector ao que se incorporou no ano 2017. Mantén unha gandería de vacas de carne con 40 reprodutoras en Mazoi, en Lugo, e preside a asociación Gandeiros Galegos da Suprema, que botou a andar no mes de xaneiro e conta xa con 400 membros. Falamos con el dos obxectivos que perseguen

En pleno confinamento polo andazo de covid-19, coa hostalaría e os mercados de abasto pechados, un grupo de gandeiros produtores de Ternera Gallega Suprema da provincia de Lugo crearon un grupo de whatsapp e unha páxina de facebook para denunciar a situación que estaban a vivir de prezos baixos e dificultades para dar saída aos animais.

Aquilo foi o xerme da asociación Gandeiros Galegos da Suprema, hoxe xa constituída legalmente e que reúne a máis de 400 gandeiros de toda Galicia. Comparten unha forma de producir tradicional e venden unha carne cunha calidade que non se reflicte no prezo que cobran por ela.

Dous anos despois daquel confinamento que provocou un recoñecemento social pasaxeiro para agricultores e gandeiros, as autoridades afánanse en transmitir que o final da pandemia está próximo, pero a situación dos produtores de carne non mellorou.

O perfil de moitos dos membros da asociación é o dun mozo que se incorporou nos últimos anos e que ten na gandería a súa actividade profesional

Máis ben o contrario, porque os prezos seguen baixos e os custos de produción multiplicáronse desde entón. Nesta situación, desde Gandeiros Galegos da Suprema esixen medidas inmediatas, como por exemplo unha liña de axudas de urxencia que salven ao sector, e outras de máis longo percorrido, que incidan na fixación dun prezo xusto en orixe.

Do leite á carne

Nun alto no seu traballo diario, Santi recibe a Campo Galego na explotación de vacún de carne que puxo a andar a finais do 2017 en Cacabelos, pertencente á parroquia de Santa Eulalia de Mazoi. “Eu incorporeime en setembro de 2017. Aquí os meus pais tiveran unha explotación de leite que pecharan por xubilación no 2011. Non estaba abandonada, porque seguían mantendo un par de vacas, pero si baixo mínimos”, explica.

Cando tomou a decisión de recuperar a actividade fíxoo pensando xa en pasarse á carne. “Nese momento era consciente de que era máis viable unha explotación de leite, pero a min gustábanme máis os animais de carne e tiña claro que ía apostar pola rubia galega”, di.

Levo investido uns 200.000 euros. Cando vou dar desquitado eu eses cartos aos prezos que ten hoxe a carne?

Comezou por adaptar as instalacións ao novo uso que lles ía dar. “Deixei a estrutura do establo e remodelei todo por dentro para amarre canadense, con camas para as vacas, canles e pozo de purín. Ao lado fixen unha ampliación para o cebo dos becerros nunha nave adxacente onde están en cama quente”, explica.

Logo veu a compra de dereitos e dos propios animais e, a través dun plan de mellora, a reforma da nave que usa para almacén de forraxe e para gardar a maquinaria. “En total foron uns 200.000 euros de investimento. Cando dou desquitado eu eses cartos aos prezos que ten hoxe a carne?”, pregunta indignado.

40 reprodutoras

Santi fai un manexo tradicional do gando cos animais en semiextensivo, un sistema no que as vacas pasan o día no pasto e a noite a cuberto. Desde que os becerros cumpren os tres meses deixan de ir ao prado e as nais veñen todos os días á casa para darlles de mamar. No establo, onde se suplementa a alimentación das reprodutoras con silo de herba, pasan a noite e á mañá seguinte, despois de que mamen os xatos, saen de novo ao pasto até a tardiña.

A partir dos 3 meses os xatos quedan no establo e as vacas veñen a darlles de mamar

A explotación é socia de Acruga e a día de hoxe o 100% do rabaño é de raza rubia galega, logo de que un baleiro sanitario obrigara á substitución de todos os animais. “Cando me incorporei tiña un popurrí de razas, pero un dos animais que comprei, que viña de Asturias, deu positivo no ano 2018 e obrigoume a sacrificar cerca de 50 cabezas entre nais e crías. Despois, cando volvín mercar, xa apostei pola rubia galega. Merquei en diferentes explotacións que pechaban, a maior parte nunha de Baralla, pero tamén en Pedrafita”, lembra.

Medrar en base á recría

Tralo paso pola experiencia do sacrificio obrigatorio do seu gando, agora Santi está a facer unha aposta pola recría como estratexia para medrar. “É moi custoso e é moi lento, porque é moito diñeiro que tes aí parado e cando che comeza a producir unha xovenca estamos falando de que pasaron entre 3 e 4 anos. Pero é unha maneira tamén de blindarte ante problemas sanitarios e enfermidades que podes traer para o establo”, argumenta.

Teño que medrar en función da miña superficie e do traballo que eu podo realizar. Non teño capacidade para ter 100 vacas, hai que ser realista

A súa intención, sen embargo, non é medrar sen límite, senón tan só acadar un nivel adecuado, acorde á superficie, capacidade das instalacións e man de obra dispoñible. “Son eu só para atender a granxa e non podo ter un número de animais maior do que podo abarcar porque o sistema de manexo tradicional que eu sigo implica ter que andar movendo o gando todos os días. Pretendo chegar só ás 50 vacas. Penso que unha explotación familiar dese tipo debería ser perfectamente viable e deixar un soldo equiparable ao de calquera outro sector”, defende.

“Non é cuestión de volume”

Sen embargo a situación a día de hoxe é ben distinta. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema ten formación como administrativo e traballou diso antes de decidirse polas vacas. Está, pois, familiarizado cos números, pero cando os fai, as contas non lle saen.

“Non é un problema de tamaño, é un problema de rendibilidade. E non se trata de ter máis volume de gando, porque iso non fai que unha explotación pase a ser rendible. Cando estás vendendo por debaixo do que che custa producir, cantas máis vacas tés máis te arruínas”, razoa.

Cando estás vendendo por debaixo do que che custa producir, cantas máis vacas tés máis te arruínas

“Para subsistir témonos que apoiar na PAC, que cada ano a están recortando máis, porque a axuda asociada que dan ás explotacións é a que é, e o resto dos pagos están vinculados á labor de coidado do territorio que estamos facendo”, di.

“Nós non temos nada en contra da xente xubilada que está cobrando a PAC ou das persoas que teñen outra actividade, pero a nivel de España hai auténticas fortunas cobrando a PAC que non teñen nada que ver co sector e iso é o que non pode ser. Sen embargo, na nova PAC iso mantense, cando nós pensamos que o que había que facer é utilizala para incentivarnos a nós, primando aos que temos isto como a nosa actividade principal, porque somos os que nos dedicamos á gandería a tempo completo e os que nos estamos profesionalizando”, di.

40 hectáreas de superficie

A gandería de Santi conta cunhas 40 hectáreas de superficie, a maior parte nas inmediacións do establo e adicadas a pasto, e o resto, as situadas en lugares máis alonxados destinadas á produción de forraxe.

Case todo o traballo agrario faino el mesmo. “Tan só pago por facer as bolas de silo e herba seca, unhas 400 ao ano”, detalla. O resto faino el con maquinaria propia, boa parte dela a que xa había na casa, aproveitada de cando tiñan a explotación de leite.

Estou valorando botar millo para abaratar un pouco o cebo, pero cos prezos que teñen os fertilizantes este ano tamén vai saír caro

“Fago silo de herba e herba seca e estou valorando botar este ano tamén millo para ensilar e tratar de abaratar deste xeito un pouco os custos de produción, tal como están os prezos dos pensos. O millo sería para o cebo dos tenreiros e para darlles ás vacas recén paridas. Pero de momento non teño nada decidido porque tal como están os prezos dos fertilizantes botar millo tamén se vai poñer polas nubes este ano”, razoa.

Case pegadas á de Santi hai outras dúas explotacións de leite e no barrio de Barcia, dentro da mesma parroquia de Mazoi, unha de carne e outra de leite, polo que non sería factible neste momento aumentar á superficie. “Aquí non tes moito para onde medrar, está todo bastante aproveitado, non é como se estiveras en zona de montaña, onde hai explotacións que van pechando e podes ir aumentando superficie”, compara.

Aproveitamento do purín e o esterco

Para abonar as pradeiras emprega o purín que xeran as vacas pola noite no establo e o esterco que producen os xatos na nave de cebo. “Unha das razóns precisamente de ter os xatos dentro e de meter e sacar todos os días as vacas é para dispoñer de abono orgánico. O que fago é gardar o producido no inverno, tanto o xurro como o esterco, para abonar con el a superficie que teño na primavera”, explica.

Cos prezos que teñen este ano os fertilizantes químicos vai ser inviable abonar as pradeiras con eles

Santi defende que “os días de inverno que fai moi mal tempo o gando está mellor dentro ca fora, sempre e cando teñas unhas instalacións axeitadas”, matiza. Deste xeito, ademáis de producir abono, logra non machacar tanto as pradeiras e que produzan antes cando chega a primavera.

Cando vén o bo tempo divido o gando en dous lotes: as vacas paridas veñen á casa para dar de mamar aos xatos pero as xovencas e as vacas secas están sempre no prado

“Cando vén o bo tempo xa fago outro tipo de manexo, porque só traio diariamente ás vacas que están paridas para darlles de mamar aos xatos, pero as xovencas e as vacas secas sepároas noutro lote e non veñen á casa, senón que dormen tamén fóra”, explica.

Valorando o paso a ecolóxico

Ao cumpriren os tres meses de vida os xatos deixan de saír coas nais ao pasto e permanecen na nave de cebo, onde están en cama quente, que fai con palla. Están separados en pequenos lotes por idades. A nave é contigua á das vacas e están comunicadas a través dun corredor polo que Santi bota os becerros a mamar nas nais dúas veces ao día, á noite ao viren da pradeira as vacas e pola mañá antes de voltar.

Defende que con este sistema os becerros medran máis e a súa carne é máis tenra ca no caso de que estivesen todo o tempo fóra. “No prado fan máis exercicio e crían máis músculo. É igual ca un deportista”, compara. A idade de sacrificio prodúcese antes dos 10 meses e na alimentación dos xatos Santi suplementa o leite materno con penso e herba seca a medida que os animais van medrando.

Penso que o sistema tradicional é o mellor para producir carne de calidade. A carne dos xatos que están fóra é máis dura

Malia considerar este modelo o mellor para producir carne de calidade, Santi está valorando pasarse a ecolóxico, o que o obrigaría a manter fóra os xatos até os 6 meses. Porque aínda que o que el segue é o sistema de manexo tradicional que se utilizaba máis habitualmente en Galicia, non está permitido dentro da certificación en ecolóxico do Craega, que obriga, ademais de a non usar abonos químicos e empregar pensos ecolóxicos, a ter os becerros coas nais até que cumpren os 6 meses.

Co sistema que segue actualmente logra unha produción estable durante todo o ano ao non facer concentración de partos na primavera e telos repartidos nos distintos meses para deste xeito non saturar a capacidade das instalacións de cebo. “Non teño touro, senón que insemino eu, porque ao traer as vacas á casa todos os días detecto ben os celos”, explica.

Nas mans dos intermediarios

Como a maioría de ganderías de vacún de carne, Santi depende de intermediarios para dar saída a súa produción. “Estou comercializando basicamente a través de distintos tratantes pero un dos obxectivos precisamente da creación da asociación é a venda en conxunto dos animais para obter deste xeito un mellor prezo”, di.

A respecto de cando eu empecei os prezos están igual ou peor

Desde a creación da gandería no 2017, foi encadeando distintas situacións que non permitiron a estabilidade necesaria nas cotizacións, porque ao pouco de comercializar os primeiros xatos, e despois de ter que facer fronte no 2018 ao sacrificio de toda a súa cabana, chegou a crise do coronavirus para acabar de complicar a situación.

“A min, ao igual que ao resto de ganderías, afectoume cunha baixada de prezos que se segue mantendo. Aínda non demos recuperado o prezo pre-pandemia. Eu estou vendendo, dependendo do animal, a 4,60 ou 4,70 euros o kilo canal. Estamos falando de animais ben rematados, cunha conformación boa e máis diso actualmente non logro vender”, lamenta.