Mercadona comprométese a non verder o leite por debaixo de 60 céntimos o litro

A cadea de distribución valenciana Mercadona, líder no sector en España cunha cota de mercado do 24%, ven de anunciar que a partir do 3 de setembro non venderá nos seus supermercados o litro de leite por debaixo dos 60 céntimos, unha reclamación que lle viñan traslando os gandeiros para deixar de utilizar o leite como produto reclamo, o que redunda en menores prezo para os produtores.

Dende a organización Unións Agrarias valora positivamente este anuncio, logo de meses de negociación, e considera que “debería supoñer un arrastre para o resto do sector distribuidor no camiño que deixar atrás as políticas comerciais tóxicas de poñer a venda leite a prezos moi por debaixo dos custes de produción”.

“Nesta mesma liña -avanza UUAA- se está situando a grande cadea de supermercados galega, Gadis, que vén manifestar no marco das negociacións abertas con Unións Agrarias, que está disposta a revalorizar a produción láctea no seus lineais achegando os prezos de venda o público a renda real que precisa unha explotación gandeira para ser viable”.

Desde Unións Agrarias defenden “unha participación mais activa de todas as administracións para lograr o total cumprimento da Lei da Cadea Alimentaria e unha formación xusta dos prezos”.

Por último, dende a organización agraria lembran que no último ano o prezo medio do litro de leite cobrado polos gandeiros galegos foi de 0,324 €, o máis baixo de España despois de Baleares. “Unha cifra -advirten- que xa situaba ás granxas da nosa Comunidade nun contexto de venda a perdas; que se agravou nos últimos meses co aumento dos custos de produción”. Ç

“E iso a pesar de que os gandeiros galegos producen leite de calidade superior; cunha porcentaxe de materia graxa por enriba da media estatal, un dato de especial relevancia debido á revalorización da manteiga rexistrada nos últimos meses; que sitúa a rendibilidade que as industrias obteñen do leite galego por enriba da media”, conclúen.