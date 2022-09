As mellores sementes para as túas pradeiras

O outono é a época do ano por excelencia para a sementeira de pradeiras. O grupo Soaga, líder no noroeste peninsular en fabricación e distribución de produtos para a agricultura e a gandería, ofrece un amplo catálogo de sementes pratenses coas que lograr a máxima produción e calidade de forraxe.

O catálogo inclúe combinacións de raigrás, trevos e cereais forraxeiros en distintas proporcións, de forma que garanten o equilibrio perfecto entre proteína e fibra, tanto para sega e ensilaxe como para pastoreo.

As distintas mesturas foron desenvoltas polo departamento técnico de Soaga en colaboración con DLF Internacional Seeds e adáptanse á perfección ás distintas necesidades de cada explotación tanto en pradeiras anuais como plurianuais.

Na seguinte ligazón pódese descargar o catálogo completo de sementes pratenses de Soaga con indicación das doses de sementeira recomendadas. O departamento técnico da empresa, formado por enxeñeiros agrónomos, está a disposición dos agricultores e gandeiros para axudarlles a elixir a mestura que mellor se adapta ás súas necesidades, en función de factores como o tipo de chan ou a duración e destino final da pradeira.

Podes contactar co Grupo Soaga no teléfono 986 516 035 ou a través da páxina web www.gruposoaga.com.

A importancia da rotación millo-pradeira

Trala colleita do millo, é convinte a sementeira de pradeira nas terras. O cultivo de inverno permite asegurar o rendemento anual de materia seca por hectárea achegando entre 4 e 6 toneladas, que se sumarían ás 14-16 toneladas do cultivo de verán.

A ensilaxe dun corte ou dous de herba na primavera é se cabe máis importante aínda nun ano coma este, no que en amplas zonas do interior de Galicia a falta de choivas e as altas temperaturas durante o verán fixeron efecto no millo, afectado pola seca tanto en produción como en calidade.

O cultivo de inverno achega un terzo do total de materia seca por hectárea logrado no conxunto do ano e o 50% da proteína

A sementeira de mesturas de raigrás e leguminosas ten moita importancia sobre todo na achega de proteína, xa que supón ata un 50% da proteína total da ración, o que permite un importante aforro económico ás ganderías nun momento como o actual de prezos elevados dos concentrados.

Outra das vantaxes de non deixar as terras baleiras no inverno é a redución da escorrentía, así como a fixación de nitróxeno ambiental por parte dos trevos, o que reduce as necesidades de fertilización do cultivo de verán.

A rotación de cultivos é precisamente un dos aspectos ambientais nos que a nova PAC fai fincapé, tanto a través dos ecoesquemas como da condicionalidade reforzada, polo que a partir de 2023 a sementeira de praderías trala colleita de millo será unha das prácticas esixidas ás explotacións agrícolas e gandeiras.