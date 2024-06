Mellorar e poñer en valor a paisaxe vitícola da IXP Betanzos, obxectivo dunha xornada do proxeto Ecospherewines

A Fundación Juana de Vega lidera un proxecto europeo para potenciar a conservación e xestión sostible dos viñedos no espazo Sudoe

A Fundación Juana de Vega organizou este venres o taller “Percepción da paisaxe na IXP Betanzos”, no marco do proxecto ECOSPHEREWINES, unha iniciativa europea que busca mellorar o capital natural dos viñedos e fomentar a súa xestión sostible nos países do espazo Sudoe, que inclúe España, Portugal, Francia e Andorra. O proxecto conta cun orzamento de 1.623.393,25€ e está cofinanciado nun 75% polo Programa Interreg Sudoe con fondos FEDER.

O taller levouse a cabo coa colaboración de entidades como a Universidade da Coruña e a Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, así como a adega Pagos de Brigante. Os participantes, un grupo de vinte voluntarios de perfís variados, realizaron un itinerario que incluíu visitas a puntos de interese paisaxístico e cultural, rematando cun pícnic ao aire libre e unha cata de viños representativos da zona.

“A paisaxe existe a través da percepción do observador”, afirmaron desde a Fundación durante a presentación, subliñando a importancia de recoñecer e valorar os servizos ecosistémicos da contorna para unha xestión máis consciente e respectuosa do medio ambiente.

O proxecto ECOSPHEREWINES non só destaca pola súa contribución á conservación dos viñedos, senón tamén pola súa aproximación innovadora á problemática do cambio climático, promovendo prácticas que incrementan a resiliencia dos viñedos ante este desafío global.