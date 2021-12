Mel Vituco, a aposta por emprender no Xistral

No lugar de Rebordelos, na parroquia do Viveiró, pertencente ao concello de Muras, Javier Vázquez Picos e a súa irmá Raquel coidan con esmero das súas abellas e da paisaxe que as rodea. Atópanse nunha das zonas naturais de máis valor de Galicia, con plantas endémicas que aportan ao seu produto un carácter único

O entorno de Rebordelos é senlleiro e forma parte da Rede Natura 2000, que recoñece e protexe este ecosistema de turbeiras de cobertor único en Europa Occidental. É o lugar onde traballan as abellas de Javier e Raquel, dous irmáns que decidiron hai 9 anos comezar a producir mel neste lugar da Serra do Xistral. Un emprazamento apícola situado nun entorno protexido e con floracións orixinais, unha produción sostible respectuosa coa natureza e un produto de elaboración artesá. Ese podería ser o resumo do proxecto de Mel Vituco.

A produción de mel para autoconsumo foi, de sempre, unha actividade tradicional en Muras. A chegada da velutina á zona de costa das comarcas da Mariña e Ortegal aumentou a demanda de fincas por parte de apicultores doutros lugares para trasladar as súas colmeas a esta zona de montaña, unha paraxe virxe e a salvo da vespa asiática. “Había xente que quería alugar fincas e pensamos… por que non o intentamos nós?”, lembra Javier.

Empezaron cun apiario de 4 colmeas y hoxe na súa alvariza cóntanse xa por ducias

Dito e feito. Comezaron con catro colmeas no 2012 e co pensamento de “a ver como nos vai” e case unha década despois suman máis de medio cento de colmeas. “Ainda que nos como productores de mel non tiñamos experiencia, os nosos devanceiros si, concretamente a nosa bisavoa paterna e o noso avó materno tiñan trobos para autoconsumo; quizais por iso nos entrou a curiosidade y a morriña das abellas”, razoa Raquel.

Calidade e diferenciación

Case unha década despois Javier e Raquel traballan coa mesma ilusión coa que empezaron. Representan esa nova xeración de apicultores que está a xurdir nos últimos anos en Muras, sabia nova para continuar a tradición dos produtores máis veteráns, con miras cara a profesionalización do oficio, algo que está a permitir tamén a mellora e diferenciación do produto.

Elaboran un mel multifloral de montaña e dous meles monoflorais, un de silva e outro de breixo

Demóstrano ano a ano as analíticas e as catas que teñen lugar dentro da Feira do Mel de Muras. A última edición tivo que suspenderse por mor da covid, pero mantívose a cata, porque as abellas, igual que Javier e Raquel, seguiron traballando para ofrecer o remedio natural que para catarros e gripes sempre foi o mel.

Emprazamento apícola en plena natureza

Mel Vituco, a marca coa que comercializan, e a alvariza da que se nutre, persegue varios obxetivos pero o máis significativo para eles é levar a cabo unha actividade sostible e compatible co entorno natural. “Apostamos por seguir medrando pero sempre desde o respecto á natureza e conservando o ecosistema e entorno senlleiro no que nos encontramos, medrando todo o que poidamos no número de colmeas dentro da alvariza, diversificando a produción do apiario con outros produtos ademais de mel, como por exemplo pole, e pensar na elaboración de produtos derivados do mel”, avanza Raquel.

Nacemos froito dunha ilusión e das ganas de poñer en valor e recuperar un espacio único que se encontra en plena Serra do Xistral

Pretenden contribuir coas súas abellas a cumprir cun dos obxectivos fundamentais do Plan Director da Rede Natura 2000, é dicir, conservar un ecosistema sostible preservando a biodiversidade global no seu estado máis puro.

Mel de montaña

“O noso apiario encádrase en plena montaña. Neste monte de manto baixo brotan prantas como a queiroga, praderías de trevo e silveirais silvestres entre outras especies, das que extraen o pole as nosas abellas”, explica Raquel. Froito desa floración particular que emerxe do entorno natural de montaña na que se localiza a alvariza xorde un mel único, diferente e singular tanto en color, textura como en sabor.

En base a composición do pole e do néctar das flores que as abellas chuchan para facer o mel, Vituco elabora un mel multifloral de montaña e dous meles monoflorais, un de silva e outro de breixo.

Estamos nunha zona de monte de manto baixo na que medran especies como a queiroga, a silva silvestre, pradeiras de trevo y xa en menor proporción o sabugueiro, das que toman a floración necesaria as nosas abellas

“É unha zona na que encontramos diferentes e complexos ecosistemas, como por exemplo turbeiras de cobertor únicas en Europa Occidental que acollen especies endémicas en perigo de extinción e de gran valor ambiental, polo tanto, o noso mel faise a partir dunha floración orixinal que non se dá noutros lugares”, destacan.

Produción sostible e artesá

“A nosa actividade apícola é respectuosa co entorno e axudamos á conservación dos recursos naturais sobre os que se sustenta o apiario, cinguíndose a nosa actividade ao cumprimento do Plan Director da Rede Natura 2000 aprobado pola Xunta e que desenvolve a Directiva comunitaria 92/43 da CEE sobre espazos naturais a nivel europeo”, destacan.

O noso obxectivo é facer que a nosa actividade apícola sexa sostible e compatible co entorno natural senlleiro no que nos atopamos

Tendo en conta o entorno e a floración na que convive a alvariza só cabe afirmar con rotundidade que a producción das abellas de Javier e Raquel é totalmente natural e sostible co entorno e, como non podía ser doutra maneira, a posterior elaboración do producto segue os mesmos criterios. “A extracción e envasado facémolos de forma artesá non introducindo ningún procesado industrial”, insiste Raquel.

“O noso mel non é sometido a ningún tipo de procesado industrial, senón producido de xeito totalmente artesán”

Moitas veces a demanda é máis que a cantidade de mel que as súas abellas foron capaces de producir no ano. Gustaríalles ter máis colmeas, pero non o ven de todo viable. “Ampliar é difícil polo tempo, hai que atendelas e nós temos tamén gandería e negocio”, contan.

Venda directa

O futuro de Mel Vituco pasa por ampliar o número de colmeas e por diversificar os produtos que elaboran. Fan sobre todo venda directa do mel no seu local de hostalaría, Papicán Casa Vituco, unha casa de comidas tradicional do Viveiró.

O establecemento, que herdaron de Nélida, a súa nai, funciona a diario como cafetería, pero nas fins de semana tamén serven comidas. É ao restaurante familiar a onde vai parar boa parte do mel que producen.

Teñen un local de hostalaría familiar onde dan saída á maior parte da produción de mel

Casa Vituco comezou a súa actividade en 1974. A nai de Javier e Raquel mercou a casa, un local no que xa había negocio, e montaron unha taberna con ultramarinos. No 2016 someteron o establecemento a unha importante reforma e con eses aires renovados o local mira con optimismo ao futuro.

A tradición das feiras en Muras

No Viveiró é tamén onde se fai a Feira do Mel de Montaña recuperada nos últimos anos polo Concello de Muras. Pero a tradición dos mercados de gando neste lugar vén de antes, xa que O Viveiró era coñecido antigamente en toda a comarca polas súas feiras e ese foi un dos motivos polos que chegou a haber até 9 tabernas no lugar.

O Viveiró era coñecido en toda a comarca polas súas feiras de gando e chegou a haber 9 tabernas

De feito, hoxe aínda quedan dous establecementos, Casa Vituco e Casa Cándida, e o seu emprazamento segue a chamarse Praza Campo da Feira. E aínda que as feiras foron a menos, o gando, tanto bovino como cabalar, segue a ser unha das actividades principais en Muras, unha actividade tradicional e sustentable que axuda a conservar a paisaxe e o medioambiente. O mesmo ecosistema do que tamén forman parte as abellas.