Medio Rural recoñece o traballo de Kiwi Atlántico na loita contra o desperdicio alimentario

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, recoñeceu hoxe o traballo desenvolvido por Kiwi Atlántico, a principal produtora e comercializadora de kiwi verde en España, no marco da nova Estratexia de prevención de perdas e loita contra o desperdicio alimentario en Galicia; e loubou o seu compromiso para evitar as perdas na produción. Destacouno hoxe nunha visita ás instalacións desta empresa, situadas no concello de Ribadumia.
Neste contexto, a conselleira lembrou a iniciativa anunciada esta mesma semana no Consello da Xunta que se elaborará e presentará neste 2026 e que conta cun marcado carácter social. Seguindo esta liña, sinalou que “o desperdicio alimentario é unha cuestión que implica a toda a sociedade e que debe situarse no centro do debate público”.
A estratexia inclúe un amplo abano de medidas que se irán desenvolvendo a curto, medio e longo prazo. Unha das máis salientables é a posta a disposición dos produtores dunha plataforma web na cal por á venda aqueles excedentes ou produtos “imperfectos” que non conseguiron vender nas canles habituais por non cumprir os estándares de forma, tamaño ou cor, pero que se atopan en bo estado, para que poidan ser adquiridos por comedores colectivos.
Tamén se creará un manifesto contra o desperdicio alimentario ao que poderán adherirse empresas, que contarán cun selo de garantía que acreditará a súa adhesión e compromiso. Para poñer en valor aínda máis o seu compromiso, farase unha distinción anual en liña coa conmemoración anual do Día Internacional de Concienciación sobre a Perda e o Desperdicio de Alimentos, que se celebra o 29 de setembro.
A titular de Medio Rural explicou tamén que, no marco desta estratexia, se realizarán enquisas en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático e o Instituto Galego de Estatística para diagnosticar a dimensión do desperdicio alimentario en Galicia en ámbitos como o sector primario, os fogares ou a industria alimentaria, entre outros.
A maiores, levaranse a cabo campañas de sensibilización e redactaranse guías e documentos de boas prácticas a nivel sectorial. Tamén se impulsará unha iniciativa de elaboración de receitas de aproveitamento coa colaboración de restaurantes con cociñeiros de prestixio.
Xa para rematar, a conselleira destacou que “a redución do desperdicio en Galicia contribuirá a valorizar aínda máis a calidade dos produtos agroalimentarios da comunidade, ao tempo que se engade un importante diferencial de sustentabilidade e mellora dos rendementos económicos”.