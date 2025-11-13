Medio Rural recoñece a aposta de Cuevas Marron Glacé pola innovación no sector da castaña

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, visitou hoxe Cuevas Marrón Glacé, no concello ourensán de San Cibrao das Viñas, onde salientou o compromiso do Grupo Cuevas pola innovación e a transformación de produtos agroalimentarios na comunidade.
Durante o seu percorrido polas instalacións, no que estivo acompañada polo director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, recoñeceu o traballo desenvolvido por esta empresa dende a súa creación no ano 1944 e salientou a súa aposta decisiva polo Marrón Glacé, converténdose na década de 1980 en pioneira na produción masiva desta elaboración doce e outorgándolle valor engadido ás castañas. Así, na actualidade está plenamente consolidada na elaboración de produtos derivados da castaña, con presenza en máis de 30 países.
Neste sentido, destacou o liderado de Galicia neste ámbito, xa que a comunidade produce máis da metade das castañas de toda España e é lider en produción e exportación deste alimento. Ademais, as empresas galegas, tanto de primeira como de segunda transformación, compiten internacionalmente.
De feito, a comunidade conta coa Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, un selo de calidade específico para esta produción, que conta cunha superficie inscrita de 1.397 hectáreas e 170 produtores adheridos.
Por parte do Goberno autonómico procúrase impulsar e aproveitar esta potencialidade a través da posta en marcha do Programa estratéxico do castiñeiro e da produción de castaña. Este plan está constituído como unha folla de ruta para a recuperación dos soutos tradicionais e a dinamización dun recurso clave tanto para a economía rural como para a biodiversidade.