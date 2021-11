Medio Rural proxecta crear un sistema online de compra – venda de gando

A Consellería do Medio Rural proxecta implementar un sistema online de compra – venda de gando, para o que destinou 500.000 euros nos seus presupostos do 2022. A posta en marcha da aplicación busca facilitar as transaccións, sen necesidade de que compradores, vendedores e animais se teñan que desprazar a unha feira física, segundo explica a Consellería.

A ferramenta pode funcionar ben por sistema de poxa online, ben por compra-venda. Os pagos xestionaranse pola propia plataforma e tamén se ofrecerá a posibilidade de contratar a través do sistema os transportistas para a recollida e entrega do gando.

A aplicación concíbese como un sistema complementario e alternativo ás feiras e mercados de gando.

Potencialidade das vendas online

A posibilidade de promover vendas online tamén está a ser explorada a nivel europeo polos propios mercados gandeiros. En Kilkenny (Irlanda), un 39% das poxas son xa online, segundo constatou nunha recente visita o director da Fundación Semana Verde, Ricardo Durán, que vén de participar en Irlanda nunha reunión da Asociación Europea de Mercados de Gando.

Kilkenny ten un sistema particular de poxa, pois presenta cada animal de xeito individual nun ring, o que facilita que poida ser valorado a distancia. Desde a implantación da aplicación online de poxa, aumentaron os animais asistentes ó mercado e melloráronse prezos.

En Silleda, mentres tanto, o obxectivo da Lonxa Agropecuaria de Galicia é seguir mellorando a aplicación creada este ano para facilitar as poxas e avanzar en ofrecer novas funcionalidades.