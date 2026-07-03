Medio Rural poxará 44 exemplares de Rubia Galega criados no CIAM de Mabegondo

A Consellería do Medio Rural convocou unha nova poxa pública de gando da raza Rubia Galega procedente do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). En total sairán a licitación 44 exemplares, nunha iniciativa que terá lugar o vindeiro 10 de xullo e que alcanza a súa terceira edición consecutiva.
A convocatoria, publicada este venres no Diario Oficial de Galicia (DOG), permitirá aos gandeiros interesados acceder a animais criados no marco dos programas de investigación e mellora xenética desenvolvidos no CIAM. A licitación celebrarase ás 11.30 horas no salón de actos do centro e a inscrición deberá realizarse a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.
Os interesados tamén poderán visitar previamente as instalacións para coñecer os exemplares que se poxarán. As xornadas de portas abertas desenvolveranse os días 8 e 9 de xullo, entre as 10.00 e as 13.00 horas, e o propio día da poxa, de 9.00 a 11.00 horas.
Segundo destaca a Consellería do Medio Rural, esta iniciativa é posible grazas ao traballo de investigación que o CIAM leva a cabo na conservación e mellora da raza Rubia Galega, especialmente na recuperación das súas aptitudes maternais. O centro conta cun dos rabaños máis importantes desta raza autóctona, o que lle permite destinar parte dos animais á súa incorporación en explotacións gandeiras.
Os traballos de investigación céntranse na mellora da calidade xenética dos exemplares e na procura dunha maior rendibilidade para as explotacións que apostan pola Rubia Galega. O CIAM dispón dunha finca de máis de 300 hectáreas, das que arredor de 65 están destinadas ao mantemento deste rabaño, considerado un dos máis representativos pola elevada pureza xenética que conserva ao non estar condicionado por criterios comerciais.
A información detallada sobre os lotes que sairán a poxa xa pode consultarse na páxina web da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organismo responsable da organización do proceso xunto coa Consellería do Medio Rural.