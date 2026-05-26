Medio Rural impulsa a identificación e certificación das oliveiras autóctonas galegas

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria da Consellería do Medio Rural, Martín Alemparte, participou este lunes na recollida de exemplares de oliveiras autóctonas dentro do proxecto de impulso á mellora da calidade do aceite galego que está desenvolvendo a Xunta de Galicia. En concreto, recolléronse mostras de oliveiras propiedade de Miguel Ángel Rodríguez, de Aceites Figueiredo, que colabora nesta iniciativa cedendo material e autorizando o seu uso á axencia adscrita a Medio Rural.
Mediante esta recollida continúase co proceso de identificación e certificación de variedades autóctonas de oliveiras en Galicia, para determinar, en primeiro lugar, o seu estado sanitario. O seguinte paso será o de producir planta certificada na Estación Experimental Agrícola de Baixo Miño, en Salceda de Caselas (Pontevedra), co obxectivo de que os produtores poidan dispoñer delas e ademais de seguir estudando a súa conformación e características xenéticas.
Trátase de medir o grao de éxito canto á reprodución destas plantas, con vistas á súa produción, fomentando, como obxectivo último, a orixe autóctona e a calidade do aceite galego. Neste sentido, esta iniciativa enmárcase na aposta do Goberno galego pola innovación e a investigación para o desenvolvemento da actividade económica e a súa diversificación no rural, neste caso mediante o sector olivícola.