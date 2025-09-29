Inicio / Agricultura / Medio Rural e a Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor) afondan na súa colaboración

Medio Rural e a Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor) afondan na súa colaboración

20250929_Alemparte_AsvinorO director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, mantivo hoxe unha reunión con representantes da Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor), na que abordaron algunhas cuestións de interese para o sector da planta ornamental e da flor cortada na comunidade, un ámbito de especial importancia en Galicia e que se fomenta desde o Goberno galego.

Deste xeito, Alemparte salientou que a Consellería do Medio Rural conta cunha oferta formativa propia centrada na rama agraria e que, dentro do viveirismo, inclúe ciclos de Paisaxismo e Medio Rural e de Xardinaría e Floraría; ademais do novo curso de especialización en Florería e Arte Floral deste ano, que se imparten no Centro de Formación e Experimentación Agraria de Guísamo, no concello coruñés de Abegondo.

Avaliaron diferentes liñas de colaboración para seguir afondando no impulso do sector da planta ornamental na comunidade, que pasan por favorecer a participación de entidades como Asvinor en feiras internacionais de referencia. Así, destacou a participación da Xunta no evento Iberflora, que se celebrará en Valencia dende o 14 ao 16 de outubro, e na que participarán as empresas Veraleza, Coplant, Viveros Juan Peixoto, Vinicius Terrae, Viveros de Romai e Viveros Nilo.

Por último, Martín Alemparte puxo en valor a posta en marcha por parte da Xunta dunha planificación específica para contribuír ao desenvolvemento deste sector, a Estratexia da Planta Ornamental e a Flor Cortada de Galicia, e que ten como obxectivo fortalecer o impacto económico, social e ambiental que ten este sector en Galicia.

