Medio Rural avoga pola redución do diferencial de prezo do leite entre Galicia e o resto de España

Reunión entre a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, e representantes desta organización e da Xunta.

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reuniuse con representantes de Unións Agrarias pola súa campaña en demanda dunha revalorización do leite galego

A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, reuniuse en San Caetano co secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, para falar da importancia de conseguir uns prezos que fagan sostible o sector do leite.

Na reunión tamén estiveron presentes outros responsables de Unións Agrarias e, por parte da Xunta, os directores xerais de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, e da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño.

Os representantes de Unións Agrarias presentaron a campaña Prezo xusto xa! para o leite galego. A conselleira, pola súa banda, explicou que a Xunta trasladoulle á industria unha liña de traballo que busca o entendemento entre todos os axentes.

“O diferencial de prezos que ten Galicia co resto de España ten que irse reducindo, porque cremos que é unha situación inxusta”, dixo a conselleira. Engadiu que “seguiremos a dialogar con todos os axentes de maneira que ese diferencial non exista, porque non debe existir”.

Tamén sinalou a Galicia como referente pola calidade do seu leite e pola súa capacidade de produción, por iso as industrias “apostaron por achegarse a Galicia e, de feito, teñen que apostar polos produtores galegos”.

A mellor maneira de lograr isto é “ofrecéndolles un prezo xusto”. Por último, remarcou que “non queremos ser máis ca ninguén, pero tampouco ser menos, e os produtores galegos teñen que percibir o mesmo que o resto dos gandeiros españois”.