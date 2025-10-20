Inicio / Desenvolvemento rural / Medio Rural amplía ata os 3,6 millóns a segunda convocatoria das axudas para maquinaria agrícola en común

Medio Rural amplía ata os 3,6 millóns a segunda convocatoria das axudas para maquinaria agrícola en común

O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde correspondente, autorizando un aumento dos fondos que se suman aos 2,4 M€ da primeira convocatoria deste 2025, que beneficiou 34 cooperativas e sociedades agrarias de transformación fusionadas

AIRA_ENSILADO_HERBA_5O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a orde da Consellería do Medio Rural pola que se amplía a dotación orzamentaria das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo. Esta medida permitirá ampliar o orzamento ata un total de 3.625.000 euros na segunda convocatoria deste ano para estas achegas. Así, estes fondos sumaranse aos xa destinados á primeira convocatoria deste 2025, que supuxo un investimento de 2,4 millóns de euros e beneficiou un total de 34 entidades.

Estas subvencións, que van destinadas a cooperativas agrarias e sociedades agrarias de transformación (SAT) procedentes de fusión, supoñen para estas entidades unha importante redución dos seus custos de produción, ao tempo que se incrementa a seguridade e se fomenta o aforro enerxético. Así, o importe de axuda que pode recibir cada beneficiario será do 35 % dos custos da maquinaria, con posibilidade de incrementalos ata un máximo do 50 %.

A segunda convocatoria destas axudas para 2025 publicouse no DOG o pasado 5 de agosto, cunha dotación inicial de 400.000 euros e a posibilidade de incrementarse ata os 3,2 millóns, de ser necesario. Agora o incremento é aínda maior, chegándose aos referidos 3,6 millóns de euros. En calquera caso, cómpre sinalar que esta ampliación de orzamento non afecta ao prazo de presentación de solicitudes, que xa rematou.

