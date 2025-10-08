Medio Rural activa unha ferramenta para dotar de liquidez ao sector agrario

A Consellería do Medio Rural acaba de lanzar un instrumento financeiro para dotar de liquidez ao sector agrario galego. Nas súas bases, recoñécese o dereito a préstamos de financiamento de investimentos e capital circulante no marco do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (Pepac) 2023-2027. Este instrumento conta cun orzamento total de 6 millóns de euros, unha contía que permitirá financiar préstamos por un volume potencial total de case 60 millóns de euros.
A través deste mecanismo, ponse á disposición do destinatario final a garantía para subscribir préstamos en condicións vantaxosas de financiamento, facilitando o acceso ao crédito de proxectos financeiramente viables, e deseñado para optimizar a administración e distribución dos fondos destinados á agricultura e ao desenvolvemento rural.
A finalidade deste instrumento é habilitar intervencións vencelladas aos investimentos produtivos en explotacións agrarias vinculadas a contribuír á mitigación-adaptación ao cambio climático e ao uso eficiente dos recursos naturais e benestar animal; por outra parte, a ferramenta está tamén concibida para os investimentos en modernización ou mellora de explotacións agrarias.
O procedemento tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, é dicir, atenderanse as solicitudes segundo orde de chegada
No que atinxe ao primeiro caso, os importes dos préstamos oscilarán entre un mínimo de 30.000 euros e un máximo de 250.000 euros por beneficiario. Poderán financiarse accións de mitigación ou adaptación ao cambio climático; investimentos para a xestión dos recursos auga, solo e aire; accións de mellora da eficiencia enerxética e produción de enerxías verdes e aqueles investimentos relacionados co benestar animal e a implementación de medidas de bioseguridade nas explotacións agrarias.
No segundo caso, os importes mínimos dos préstamos oscilarán entre os 15.000 euros para capital circulante e os 30.000 euros para investimentos, mentres que os importes máximos serán de 30.000 euros para circulante e de ata medio millón de euros para investimentos por beneficiario. Deste xeito, poderán apoiarse os investimentos materiais e inmateriais que supoñan unha mellora do rendemento global, a competitividade ou a viabilidade das explotacións.
O procedemento tramitarase en réxime de concorrencia non competitiva, é dicir, atenderanse as solicitudes segundo orde de chegada, ata cando haxa orzamento dispoñible. Todos os préstamos levan unha bonificación de xuros de tres puntos porcentuais durante os tres primeiros anos.