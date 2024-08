Medio Rural aclara que as granxas poden retrasar a vacinación de lingua azul

A recente morte nunha granxa de animais vacinados pola lingua azul, da que advertiu o Sindicato Labrego en nota de prensa, á unha cuestión que xerou preocupación no sector. A organización agraria afirmou que os animais mortos estaban previamente enfermos de EHE e culpa á vacinación contra a lingua azul do sucedido.

Sobre ese caso concreto, Medio Rural sinala que “só se vacinaron aqueles animais que quixo o gandeiro”. Asimesmo, aclara que no momento da vacinación da lingua azul non constaba confirmación da afectación por EHE.

A Consellería subliña ademais que cada granxa é libre de vacinar no momento que queira:

“Se agora mesmo algún gandeiro non quere vacinar de lingua azul a través deste sistema público gratuíto, ben porque prefire priorizar a vacina da EHE, ben porque ten casos confirmados de EHE ou sospeitosos de selo, ou ben por outro motivo (como é a xestión de pastos, por exemplo), debe comunicarllo aos servizos veterinarios que se desprazan, que non poñen ningún problema. De feito, nos sitios onde os gandeiros solicitaron retrasar a vacinación por existir afectación de EHE, fíxose con total normalidade”.

A única cuestión a ter en conta son as limitacións ó movemento de animais que non teñan a pauta completa de vacinación. Dado que a lingua azul está declarada como enfermidade en erradicación polo Ministerio, a vacinación dos animais é obrigatoria.

Medio Rural lembra que para apoiar ó sector gandeiro, a Xunta de Galicia puxo en marcha un sistema público de vacinación totalmente gratuíto para as explotacións, no que se teñen investido preto de 8 millóns de euros desde 2023, “pero cada gandeiro é libre de optar por outro sistema, co veterinario que queiran e vacinar cando eles queiran”, sempre coa vacina gratuíta.

“É importante salientar que a Xunta de Galicia non obriga a ningunha explotación a vacinar contra a lingua azul co sistema público gratuíto, senón que informa e pon a disposición os recursos necesarios para facelo, se esa é a vontade do gandeiro”.