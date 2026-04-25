Media de 3200 euros por animal na poxa de xovencas de Rubia Galega celebrada na Fonsagrada

O mercado gandeiro da Fonsagrada acolleu esta mañá a poxa de tres xovencas preñadas de Raza Rubia Galega, nunha nova poxa organizada por Acruga, na que se adxudicaron os tres exemplares presentados, cun prezo medio de 3.200 euros.
O máis rechamante da poxa de hoxe, é que entre as aproximadamente 15 cartóns de gandeiros acreditados para puxar, figuraba un gandeiro de Sevilla, que foi o que finalmente se fixo con dúas das tres xovencas que se poxaron na Fonsagrada. O outro exemplar adquiriuno unha gandeira con explotación en Baleira.
Esta criadora foi a que puxou pola primeira xovenca da poxa, ao prezo de saída, fixado en 2.900 euros; na mesma cantidade adxudicouse a segunda xovenca da poxa, mentres que a terceira subiu aos 3.800 euros. Estes dous últimos iranse ao cortijo do gandeiro sevillano, interesado en incorporar a raza Rubia Galega á súa explotación de gando selecto.
Para o presidentde de Acruga, César Dorado, “o feito de que gandeiros de Sevilla interésense pola Raza Rubia Galega e aposten deste xeito tan decidido pola rubia dá unha idea da alta calidade da nosa raza e da fama que ten entre os criadores, non só de Galicia senón de fóra da nosa comunidade autónoma”.
As tres xovencas poxadas esta mañá, con idades comprendidas entre os 22 e 28 meses, están preñadas de entre 3 e 8 meses, e naceron en explotacións de Becerrea, Cervantes e Castro de Rei. Despois foron trasladadas ao centro de recría da Granxa Gayoso Castro, dependente da Deputación de Lugo, onde Acruga selecciónaas para levalas ás poxas que se organizan ao longo do ano. Alén dos seus execelentes calidades morfolóxicas, produtivas e reprodutivas destacan polo súa excelente xenealoxía, na que figuran touros como Rufino AG/AG, Xeitoso Ag e Marcelo AG.
A seguinte cita de Acruga será o próximo 1 de maio, en Láncara, na gran Festa da Tenrreira Galega, á que Acruga acode desde hai moitos anos con exposición de exemplares e degustación de carne, e desde fai unhas edicións, tamén con poxa de animais.