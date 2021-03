MaxiMaize, a combinación de híbridos de millo para incrementar a calidade do ensilado

A firma biotecnolóxica Syngenta acaba de presentar MaxiMaize, a súa tecnoloxía máis novidosa para lograr incrementar a calidade do ensilado de millo en base a mesturas específicas de varios híbridos de millo nunha única bolsa de semente. “MaxiMaize é a combinación perfecta para un ensilado de calidade. Trátase dunha tecnoloxía deseñada para expresar o seu máximo potencial en ensilado, unha combinación dos nosos mellores híbridos para potenciar a rendibilidade en campo”, explican desde a empresa.

Atendendo aos factores determinantes para a obtención dun silo de calidade como son as características do chan, a xenética, as condicións climáticas e o manexo do cultivo, Syngenta presenta esta nova tecnoloxía baseada en optimizar cada un dos procesos. “Analizamos a idoneidade da combinación, ensaiando e analizando as mesturas tanto a nivel de campo como no laboratorio, buscando maximizar a produción e calidade do silo”, detallan.

As claves de MaxiMaize son unha xenética potente que se combina con estudos morfolóxicos e fisiolóxicos, aos que se suma a avaliación agronómica e análise tanto de calidade, homoxeneidade e idoneidade da combinación dos híbridos. Esta tecnoloxía permitiulles incrementar valores como a enerxía por hectárea dos ensilados, cun aumento do 5% do almidón.

A combinación de híbridos tamén posibilita unha maior produción, con máis dun 10% de materia seca e consegue unha homoxeneidade do silo de máis do 20%. “O noso obxectivo como socio colaborador co agricultor e gandeiro é a obtención da máxima cantidade de silo coa maior homoxeneidade posible”, destacan.

Optimizar cada fase do cultivo

En Syngenta destacan a combinación das características morfolóxicas e fisiolóxicas dos híbridos (vigor, altura, verdor, data de floración, sanidade, etc.) que proporciona MaxiMaize, que ten un efecto multiplicador en estabilidade e produtividade de campo. Desta maneira, cada un dos híbridos expresa mellor o seu potencial nas diferentes zonas de fertilidade do solo, o que incrementa a homoxeneidade do silo.

Tamén melloraron a nacencia, xa que a mestura adáptase mellor ás distintas condicións iniciais. Aumentaron o período de floración, fase crítica no cultivo de millo, co que conseguen máis grans, mellor enchido e con iso máis almidón e enerxía no silo.

As combinacións MaxiMaize conseguen un mellor aproveitamento da luz, xa que logran interceptar até un 22% máis de enerxía lumínica que un híbrido convencional. A mestura de varios híbridos permítelles incrementar a tolerancia a enfermidades e a calquera tipo de estrés, xa sexan fungos, pragas ou edafoclimáticos, xa que traballan con híbridos complementarios do mesmo ciclo (diferenciados en 2 a 5 días en floración), polo que cando teñan que facer fronte á situación de estrés atoparanse en diferente estado vexetativo e por tanto con distintas sensibilidades.