Máster en Produción de Leite da USC, unha oportunidade para recibir unha formación especializada e práctica no sector lácteo

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) mantén aberta ata o próximo 23 de agosto a preinscrición para unha nova edición do Máster de Formación Permanente en Produción de Leite, unha proposta especializada dirixida a estudantes, titulados e profesionais que desexen ampliar a súa formación nun dos sectores estratéxicos do medio rural galego. O programa conta co apoio de Lactalis España, que participa como entidade colaboradora co obxectivo de impulsar a capacitación das novas xeracións vinculadas ao sector lácteo.
A formación, de carácter presencial, desenvolverase ao longo de dous anos e suma un total de 60 créditos ECTS. O seu contido abrangue cuestións clave para a produción leiteira actual, como a sanidade e reprodución animal, a alimentación do gando, a produción de forraxes, o benestar animal, a calidade do leite ou a xestión técnica e económica das explotacións. O obxectivo é ofrecer unha preparación adaptada ás novas necesidades dun sector cada vez máis tecnificado e esixente.
Un dos aspectos máis destacados do máster é a súa orientación práctica. Ademais das sesións teóricas, o alumnado realizará visitas técnicas a granxas, centros de recría, cooperativas, industrias lácteas e centros de investigación. A docencia desenvolverase principalmente na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría de Lugo e nas instalacións do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL), dous referentes na investigación e innovación do sector.
O programa reúne profesorado universitario, investigadores e profesionais procedentes de institucións académicas, centros tecnolóxicos, cooperativas e empresas, favorecendo o contacto directo coas últimas innovacións e coas necesidades reais das explotacións leiteiras. A matrícula poderá formalizarse entre o 24 de agosto e o 4 de setembro, mentres que o inicio das clases está previsto para setembro de 2026.
Desde a organización do programa destacan que a colaboración entre universidade, empresas e produtores resulta fundamental para garantir a incorporación de profesionais cualificados, capaces de afrontar os retos técnicos, económicos e ambientais que marcarán o futuro do sector leiteiro galego e español.