Mastatest, un método áxil e fiable para a detección da mamite e o seu tratamento selectivo na granxa

A mamite é a principal enfermidade nas granxas de vacún de leite. Provoca perdas elevadas nas explotacións e converteuse na principal causa de descarte de animais. Nun contexto de grandes esixencias de redución de antibióticos, Mastatest converteuse nunha ferramenta de diagnóstico imprescindible para poder tomar decisións con respaldo analítico nun tempo récord.
O test desenvolvido por Vetoquinol consta de tres partes: “Mastatest contén un analizador, os cartuchos e a plataforma web, onde van quedar almacenados todos os datos das análises realizadas, o que posibilita o seguimento epidemiolóxico da granxa”.
Mastatest permite un uso máis eficiente dos antibióticos utilizados para o tratamento da mamite
Este instrumento analítico permite protocolizar os sistemas de traballo na granxa en relación co diagnóstico e tratamento da mamite, mellorando a comunicación entre os gandeiros e os veterinarios para que a medicación utilizada sexa menos gravosa economicamente, a súa aplicación máis automatizada e a súa efectividade maior.
Proceso automatizado e sinxelo de utilizar
David Reyero, Marketing Manager da liña de gandería da compañía Vetoquinol, explica que a empresa leva moitos anos traballando nos sistemas de diagnóstico da mamite na granxa. “Comezamos hai máis dunha década con Vetorapid, que era un sistema de cultivo que naquel momento daba moita máis información, e o seguinte paso lóxico era desenvolver algo máis automatizado”, explica.
Mastatest é un método analítico fácil de utilizar por parte do persoal da granxa. A ferramenta conta con tres elementos: un cartucho no que se verte a mostra de leite, a unidade analítica e un programa informático no que aparecen os datos.
“A principal vantaxe de Mastatest é que en 24 horas recibiremos no noso correo electrónico os resultados da proba, indicándonos cal é o tratamento máis axeitado e se esa vaca se vai ver beneficiada por un antibiótico para curar a súa mamite ou non”, indica.
Acompañamento no proceso: en calquera momento do día sempre hai alguén de Vetoquinol dispoñible para responder ás dúbidas que poidan xurdir na granxa
Cando unha granxa decide iniciar este camiño con Mastatest, o persoal de Vetoquinol realiza un acompañamento constante que comeza no minuto cero, desde a propia instalación e a posta a punto ata a formación para a súa utilización de cara a interpretar os resultados e obter o máximo rendemento das posibilidades que ofrece.
Toma de decisións informadas
Mastatest é unha ferramenta de apoio á toma de decisións na granxa, permitindo actuar de forma informada. O propio algoritmo do programa extrae as súas conclusións, recomendando os tratamentos máis efectivos ou indicando que non existen vantaxes curativas que xustifiquen a súa administración.
Mastatest lanzouse en toda Europa a finais de 2023 e desde entón realizáronse 70.000 análises, evitando descartar un millón de litros de leite
Os resultados de Mastatest abarcan diferentes parámetros e inclúen practicamente todas as familias bacterianas que interveñen na mamite, ofrecendo unha identificación da bacteria e un test de sensibilidade, con puntos de corte de cada illamento baseados na concentración mínima inhibitoria. Con respecto a un antibiograma, presenta certas vantaxes, xa que os resultados de Mastatest están suxeitos a menor variación de interpretación.
Ademais, Mastatest é capaz de indicar se unha bacteria medra ou se estanca. Se se paraliza, poderíase optar por non usar tratamento por non ser necesario. En cambio, se temos desenvolvemento doutro tipo de bacterias, dinos a que antibiótico é sensible e en que concentración. “As taxas de curación son moi elevadas porque nos dirixe ao problema”, recalca David.
Aumento das taxas de curación e menos leite descartado
A diferenza doutros test do mercado, que requiren de cultivos e incubación de mostras, Mastatest é unha proba moi fácil de preparar, xa que só é necesario tomar unha mostra de leite da vaca, vertela no cartucho e introducila na unidade analítica.
Mastatest permite gañar tempo e lograr unha maior efectividade do tratamento
“Realizamos todo o proceso de incubación na ferramenta, mentres que a ese animal lle poñemos un AINE (medicamento antiinflamatorio non esteroideo). Ao día seguinte, dispoñemos do resultado da proba e, co aval do veterinario, decidimos se seguimos cun AINE ou se cambiamos a un antibiótico cunha sensibilidade axeitada”, concreta David.
A acollida de Mastatest nas ganderías lácteas está sendo moi boa
“Xa temos resultados do uso de Mastatest na granxa: desde o seu lanzamento en toda Europa hai máis de dous anos, realizáronse 70.000 análises. Se se aplicase en todos estes casos o sistema de tratamento selectivo dirixido non sería necesario descartar máis dun millón de litros de leite”, segue explicando.
Redución do uso de antibióticos
David destaca que este dispositivo de Vetoquinol chegou nun momento crítico para o labor dos veterinarios. “Na actualidade, débense tomar decisións xustificadas sobre a cura na granxa e Mastatest permite implementar esa acción de maneira acreditada. Comproba se a vaca necesita ou non un antibiótico e, se o precisa, escolle o máis axeitado para ese animal”.
No contexto actual de redución de antibióticos, os que se usen deben estar avalados por algún diagnóstico
As probas que proporciona Mastatest permiten clarificar as necesidades dos animais e axustar o tratamento ás posibilidades de curación. Por exemplo, hai bacterias que provocan mamite que son autolimitantes, é dicir, teñen unha cantidade de autocuracións moi elevadas, como a Escherichia coli, que presenta entre un 85 % e un 90 % de curacións por si mesma. Nestes casos o uso dun antibiótico non está xustificado.
Entre o 20% e o 25% dos illamentos que se practican resultan sen crecemento bacteriano e é suficiente con aplicar un antiinflamatorio
O mesmo ocorre nos casos nos que a análise diagnostica ausencia de crecemento. Aproximadamente entre unha cuarta e unha quinta parte de todos os illamentos que se practican son sen crecemento. Nestas circunstancias tampouco está respaldado o uso de antibióticos. “Imos ter o mesmo éxito de curación con eles que simplemente cun AINE (medicamento antiinflamatorio non esteroideo)”, asegura David.
É dicir, nestes casos non existen diferenzas entre un tratamento selectivo ou o emprego de antibióticos en saba. Porén, non usar antibióticos nestes casos “provoca unha influencia moi positiva a nivel de granxa, xa que usamos menos medicamentos, descartamos menos leite e melloramos notablemente a rendibilidade da explotación”, destaca.
“A principal vantaxe que lle vexo a Mastatest é a rapidez no diagnóstico e a claridade no resultado”
Román González é o veterinario encargado de SAT Prolesa, unha gandería láctea situada en Sarria (Lugo), que muxide na actualidade 530 vacas tres veces ao día. Utilizan desde hai ano e medio Mastatest para identificar os casos de mamite clínica na explotación, o que os levou a unha mellora nos índices de curación e a unha redución no uso de antibióticos na granxa.
“Anteriormente utilizaramos Vetorapid e comezamos con Mastatest en outubro de 2025. É unha ferramenta moito máis intuitiva e precisa que a outra, hai moito menos que interpretar; dá os datos moito máis rápido e de forma moito máis fiable”, destaca.
“A principal vantaxe que lle vexo a Mastatest é a rapidez no diagnóstico e a claridade no resultado: ou hai un xerme ou hai dous ou non hai crecemento, e iso permítenos tomar decisións á hora de avaliar o tratamento máis indicado”, valora.
O persoal que realiza o muxido unicamente ten que facer a toma de mostras
“Nosoutros notamos unha redución considerable no uso de antibióticos, xa que agora tratamos menos animais, porque as vacas que teñen un Gram negativo ou unha E-coli non as tratamos con antibiótico e afinamos moito máis os tratamentos porque ao darnos un antibiograma nas mamites clínicas sabemos que antibiótico utilizar en cada momento”, destaca o veterinario responsable de SAT Prolesa.