Martín Códax Arousa é elixido o mellor viño branco do ano en España nos premos Verema

O albariño Martín Códax Arousa anada 2019, foi elixido “Mellor viño branco do ano” nos Premios Verema que anualmente recoñecen os viños, adegas, proxectos e profesionais do sector vitivinícola máis destacados do ano.

Con este galardón, que se decide coas votacións dos usuarios do portal dixital Verema, Adegas Martín Códax suma xa dous anos consecutivos recibindo a máxima distinción en viños brancos. Ademais de Martín Códax Arousa, o pasado ano recibiu tamén leste mesmo galardón outro viño da adega galega, que nesa ocasión recaeu sobre Martín Códax Finca Xieles.

Martín Códax Arousa nace dunha coidadosa selección de uvas procedentes de micro parcelas aloumiñadas polo mar, situadas na zona de San Tomé en Cambados. Viñedos que medran na desembocadura do río Umia na Ría de Arousa, a cal dá nome ao viño, cultivados manualmente por unha vintena de viticultores. O resultado é un viño de zona persistente e profundo, reflexo do seu terruño e do mar que destaca polo seu marcado carácter salino, iodado e atlántico con aromas que lembran a plantas do litoral de Galicia como a salicornia ou o fiúncho de mar.