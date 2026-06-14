Marrocos mantén o veto á importación de gando vivo español tras os casos de dermatose, con impacto na demanda de carne

“Nas últimas semanas, as explotacións dedicadas á produción de carne de vacún están a notar certas tensións de mercado a raíz do bloqueo das exportacións a Marrocos”, denuncia o sindicato agrario Unión de Pequenos Agricultores (UPA).
Marrocos era, ata finais de 2025, o principal destino das exportacións de bovinos vivos. En 2024 España exportou ao reino alauita 61.715 cabezas de gando de máis de 300 kg (o 52% do total das exportacións en vivo) e 51.986 cabezas en 2025 (o 64% do total).
“En 2026, esta cifra é cero”, explicaron desde a organización agraria UPA. O motivo deste peche é a aplicación radical, por parte de Marrocos, de medidas preventivas sanitarias tras a aparición da dermatose nodular contaxiosa no nordeste de España a finais de 2025. Prácticamente todo ese volume de carne pasou a ser vendido por Brasil, a prezos máis baixos.
Máis da metade das exportacións españolas de gando vivo en 2024 e 2025 tiveron como destino Marrocos
A UPA solicitou ao Ministerio de Agricultura que realice xestións diplomáticas “ao máis alto nivel” para reverter esta situación e lograr que Marrocos acepte a chamada rexionalización, que permitiría ás zonas de España non afectadas pola DNC seguir exportando animais vivos. A organización lembra que esta enfermidade animal, que en ningún caso afecta ás persoas, só se detectou ata o momento en Cataluña e Aragón.
De forma colateral, Marrocos tamén detivo a importación de carne fresca e reduciu enormemente a de carne conxelada. “É evidente que isto xera tensións de oferta no sector cárnico”, lembraron desde a UPA, que reclama ao departamento dirixido por Luis Planas que solucione o problema con carácter de urxencia e non permaneza impasible ante unha situación moi prexudicial para o vacún de carne español.
Á paralización das exportacións a Marrocos engadiuse nas últimas semanas o freo dos envíos ao Líbano debido á guerra en Oriente Medio
O sector vacún de carne conta en España con arredor de 6,5 millóns de cabezas, distribuídas en unhas 110.000 explotacións. Isto xera anualmente un valor económico que supón arredor do 15% do valor da Produción Final Gandeira nacional e do 6% do valor da Produción Final Agraria total.
Ao freo das exportacións a Marrocos desde 2025 por mor da aparición de casos de dermatose sumouse nos últimos meses a paralización das exportacións tamén ao Líbano, neste caso debido aos ataques israelís no marco da guerra en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.