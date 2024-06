María José Castro, nova responsable do servizo técnico de vacún de carne de De Heus España

A nova responsable do servizo técnico de vacún de carne aporta experiencia e coñecemento ao equipo de marketing e estratexia

De Heus España, compañía líder en nutrición animal, anunciou a recente incorporación de María José Castro Carrera como nova responsable do servizo técnico de vacún de carne. Castro, licenciada en Veterinaria pola Universidade de León, chega ao posto con máis dunha década de experiencia no sector, iniciada no mundo da xenética de porcino e nos últimos seis anos especializada na produción de vacún de carne.

María José Castro desempeñou o cargo de directora de integracións no Grupo Miguel Vergara antes de traballar como técnica comercial en Lallemand Animal Nutrition, onde participou na produción de aditivos para a nutrición animal. A súa traxectoria profesional vén reforzar a posición de De Heus España como referente no ámbito da nutrición animal, onde busca mellorar continuamente o servizo ao cliente.

Desde o seu novo rol, Castro reportará ao xefe de Desenvolvemento de Negocio de Rumiantes, Ramiro Fernández, dentro do equipo de Marketing e Estratexia. “Agradezo a confianza mostrada en min por De Heus España para reforzar este departamento”, expresou Castro. “O vacún de carne é un subsector de grande importancia neste país e o meu propósito é traballar por e para os produtores que se dedican a el, centrando esforzos sempre no cliente e cunha mirada na rendibilidade e sostibilidade das súas producións.”

A incorporación de Castro é vista por De Heus como un paso crucial para o éxito continuado do negocio en España, ampliando o coñecemento técnico da empresa e mantendo a vangarda en innovación e desenvolvemento de novos produtos. De Heus Nutrición Animal, como empresa familiar con máis de cen anos de historia e especializada en nutrición animal, mantén un compromiso firme co desenvolvemento sustentable do sector gandeiro a nivel global, contribuíndo diariamente ao progreso dos gandeiros en máis de 20 países.