A marca austríaca Steyr remata a súa xira de demostración en España

O ‘Demo Tour’ de Steyr chegou a España na súa derradeira etapa, logo de pasar por outros países de Europa. A súa función fundamental foi a presentación e formación acerca dos vehículos da marca para dar a coñecer os últimos desenvolvementos de produto, e así mesmo darse visibilidade nun mercado recente como o español.

Este percorrido realizouse en catro etapas, acompañadas en todo momento por un camión con aula de formación no que se presentaban as novidosas propostas da marca, así como por unha flota de tractores que Steyr puña a disposición dos agricultores para realizar probas no campo. Dentro da súa xira, a marca pasou por Ordes (A Coruña) e puxo o broche final en Villamartín de Campos (Palencia).

O seu principal colaborador e distribuidor en España é ‘Farming Agrícola’. Esta empresa facilitou que estes eventos se moveran en zonas nas que xa tiñan presencia a nivel de distribución e servicio, achegando a unha gran cantidade de profesionais do sector a funcionalidade que os tractores e maquinaria Steyr poden ter para o seu negocio.

Dentro da cita, a marca destacou o seu modelo ‘Steyr Terrus CVT’, cun novo deseño da cabina, un estilo actualizado e a tecnoloxía de conectividade máis avanzada. Entre o máis rechamante das súas características estaba a súa potencia: unha nova gama con 250-300cv. A operatividade deste tipo de vehículos tradúcese en que o traballo no campo sexa máis fácil, eficiente e produtivo, ademais de deixar a un lado as esperas no taller gracias ao ‘S-Fleet’, unha tecnoloxía que conecta directamente o tractor co taller en caso de avaría.