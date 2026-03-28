Manuel Villaverde e Eva Rodríguez, elixidos para liderar a dirección láctea do Sindicato Labrego

Este venres tivo lugar o Congreso do Sector Lácteo do Sindicato Labrego Galego na Casa Habanera, en Guitiriz. O gandeiro de Forcarei Manolo Villaverde, reelixido responsábel do Sector do Leite do Sindicato Labrego Galego. A gandeira de Cesuras Eva Rodríguez Rodríguez, nova vicerresponsábel do Sector Lácteo do SLG. Déronse a coñecer tamén, as persoas responsábeis comarcais que conformarán a dirección do sector.
O Congreso enmarcouse en plena renovación dos contratos do leite e da problemática da falta de relevo ante o progresivo peche de granxas, un momento difícil para o sector.
“Encontrámonos aquí para que todas poidamos continuar como sector e como profesión”, sentenciou na benvida a gandeira e Secretaria Xeral do SLG María Ferreiro. A posteriori, presentouse a mesa do Congreso, integrada por Ana Rodríguez gandeira e que foi até o día de hoxe a vicerresponsábel do Sector, José Manuel Calvo Rey gandeiro e integrante da Executiva Nacional do SLG -que exerceu de moderador-, Irea Blanco Rodríguez, moza que vai coller o relevo da granxa familiar e que forma parte da Dirección Nacional do SLG e o gandeiro Manuel Moure Montes, representante comarcal de Chantada.
Análise do sector
O sector analizou o traballo do SLG durante estes últimos anos. “Estamos nun momento de alza de custos no que parece que temos que pedir perdón polo que cobramos até agora. Nestes catro anos vimos como chegaron enfermidades novas que deixaron e están deixando moito dano nas nosas granxas. Vimos como Bruxelas quere recortar a PAC. Estas últimas semanas confírmanse as ofertas con baixadas de prezos do leite, nun contexto dunha guerra que nos está subindo os custos. Temos un problema grande co relevo. O alimento con máis marca de Galiza é o leite e iso non temos que esquecelo nunca. Moita xente que está aquí traballa arreo por iso”, recoñeceu Manolo Villaverde.
Isabel Vilalba, gandeira e integrante da Executiva Nacional; Ana Rodríguez, gandeira e vicerresponsábel do Sector Lácteo do SLG, Irea Blanco Rodríguez, moza que vai coller o relevo da granxa familiar e que forma parte da Dirección Nacional do SLG; e Manolo Villaverde, responsábel do Sector, expuxeron o relatorio sindical do Congreso do Sector do Leite do SLG. Ademais, durante o Congreso, visualizáronse vídeos de gandeiras e gandeiros do SLG amosando o seu modelo de granxa e reivindicando prezos xustos.
A prol dun sector lácteo forte
A tamén gandeira e integrante da Executiva Nacional, Isabel Vilalba presentou a primeira parte do relatorio sindical. “Temos unhas ofertas orquestradas á baixa, cando os nosos custos de produción están a subir. Seguimos tendo os prezos máis baixos do Estado e incluso aumentando a diferenza entre as granxas máis pequenas e as máis grandes. O camiño é construír unha cadea de valor e cubrir sempre os nosos custos de produción. A día de hoxe seguimos sometidos á práctica unilateral das industrias. Temos un mecanismo de inflación e de especulación. Hai un sistema imposto que non nos defende”, esclareceu. “Defendemos unha agricultura que respecta as persoas que producimos alimentos. Reafirmándonos defendendo a agricultura labrega con respecto á terra, ao medio e ás persoas”.