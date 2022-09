Malestar entre os gandeiros da Terra Chá polo cambio dos controladores de Acruga

Malestar entre os gandeiros de carne da comarca da Terra Chá coa dirección de Acruga polo cambio da persoa encargada da inscrición dos animais no libro xenealóxico da raza rubia galega.

Os socios de Acruga na comarca veñen de presentar un escrito con 92 sinaturas, que representan máis do 90% dos gandeiros da zona, para protestar polo cambio de controlador. Consideran que a opinión dos socios non foi tida en conta nesta decisión e din non entender os motivos para esta modificación.

“Non hai razón algunha que o xustifique. Os gandeiros estabamos contentos coa persoa que facía o seguimento nas nosas granxas, como así o demostran as sinaturas presentadas”, afirma César Piñeiro, que ten unha explotación en Pino (Cospeito).

Non tiveron en conta para nada a opinión do socios e máis do 90% estamos en contra da decisión

Este mozo de 35 anos hai cinco decidiu incorporarse á actividade e dar continuidade á explotación dos seus pais. “Na casa tiveramos primeiro vacas de leite e despois cambiaramos para a carne”, conta.

César vive da gandería e entre os seus plans está seguir aumentando o número de cabezas (na actualidade conta con 35 reprodutoras) e redimensionando a explotación, aínda que admite que “neste momento as cousas non están moito para iso”.

“Xa coñecía as ganderías e estabamos contentos”

Ao igual ca César, o seu veciño Antonio, de Goá, tampouco entende a decisión de Acruga de mover a controladora que levaba a zona ata este mes de agosto. “Era unha persoa moi servicial e xa coñecía as ganderías todas desta zona, porque levaba xa 4 ou 5 anos”, destaca.

Cando se produce un nacemento a controladora é a encargada de anotar o animal no libro xenealóxico e supervisar que cumpre coas características morfolóxicas requeridas

Acruga conta con 7 controladores para toda Galicia e “o recomendable é que vaian rotando periodicamente e pasando todos polas diferentes zonas, sempre se fixo así en Acruga, seguindo unha práctica habitual en todas as asociacións deste tipo existentes en España”, din desde a Asociación de Criadores de rubia galega.

No escrito presentado os gandeiros piden explicacións ao presidente de Acruga e danlle un mes de prazo para reconsiderar a súa decisión, aínda que o propio César Dorado estivo estes días chamando a algúns gandeiros para dicirlles que o cambio é firme e obedece á potestade da dirección de Acruga de facer as modificacións oportunas para o mellor funcionamento da Asociación.

“Di que é obrigatorio que os controladores roten, pero algún dos que ten leva 50 anos no mesmo sitio”, responden os gandeiros disconformes, que relacionan este movemento con represalias tralo último proceso electoral en Acruga, no que César Dorado gañou por un escaso marxe de votos.