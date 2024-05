Máis de cen asistentes ao espazo da D.O. Monterrei en ‘Experiencia Verema Málaga’

A Denominación de Orixe Monterrei finalizou a súa participación en ‘Experiencia Verema Málaga’, cun éxito de asistencia de participantes ao espazo da mesma.

Durante toda a xornada, máis dun centenar de persoas achegáronse ata a área de Monterrei para descubrir as tipoloxías de viños, características edafoclimáticas, variedades de uva, historia e patrimonio vitivinícola; ademais de poder degustar os tintos e brancos das seguintes adegas da denominación: Ladairo, Pazo das Tapias, Gargalo, José Antonio Da Silva Pereira (Viños Lara), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Xusto (Vía Arxéntea), Pazo de Valdeconde, Tabú, Alba Al-Bar (Daniel Fernández), Franco Basalo, Trasdovento, Fausto Rivero Pardo e Manuel Regueiro García (Serra de Alén).

Entre os que visitaron o espazo de Monterrei estaban membros do Mesón de Cervantes, Grupo Trocadero, Tercer Acto, Tragabuches (Dani García), Dona Inés, A Navilla, A Bobadilla, Cávala, Sollo, Los Patios de Beatas, Vinoteca Bouquet, Narbona, Vinalium, e os restaurantes LOLA (Hotel Only You), Araboka, Ta Kumi, Carmen (Hotel only You), Jose Carlos García, Óleo, Kava, Palodú ou El Pimpi, entre outros.

Doutra banda, o CESMA (Centro de Estudos Superiores de Hostalería de Málaga) acolleu o seminario “Orixe do viño, D.Ou. Monterrei. Puertas de Galicia”, no que estiveron presentes unha ducia de profesores e alumnos do mesmo, e que permitiu mostrarlles as peculiaridades deste territorio vitivinícola.

“Trátase do primeiro evento de Verema no que participa a denominación no 2024, e conforma unha excelente oportunidade de ensinar o produto ‘Monterrei’ tanto ao consumidor final como ao sector da distribución, sumillería, restauración ou hostalería”, indica o presidente do Consello Regulador, Jonatás Gago García.

Sobre a D.O. Monterrei

A de Monterrei é unha das cinco denominacións de orixe vinícolas galegas. A mesma abarca os municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oímbra e Castrelo do Val. Está conformada por 29 adegas. Os viñedos desta D.O. ocupan un total de 720 hectáreas de territorio nas que traballan 375 viticultores.