Máis de 400 gandeiros reclaman contra o “Cártel do Leite” a través da firma galega Ingeniería Arza

Ingeniería Arza, empresa galega con sede en Lugo e referente no asesoramento e xestión agrogandeira, leva a máis de 400 gandeiros que xa teñen reclamado ás industrias lácteas polo chamado “Cártel do Leite”.

Estímase que hai miles de gandeiros que non reclamaron, ao non ser conscientes do seu dereito (herdeiros de gandeiros xa falecidos; explotacións que venderon leite entre os anos 2000-2013, pero que na actualidade teñen pechada a súa su explotación; titulares que non vendían directamente ás empresas sancionadas; pero sí a queixerías, cooperativas ou outras industrias…)

Teñen dereito a sumarse a esta reclamación todos os que ao menos interrumpan o prazo de prescripción antes do día 30 de setembro.

Para máis información chamar ao 982 201 428 ou 698 129 814 ou enviar un email a juridico@iarza.com