Máis de 40 profesionais asisten en Lugo á xornada técnica de Ecofeed sobre produción gandeira ecolóxica

Un ano máis a transmisión de información técnica aos gandeiros e profesionais foi un éxito reunindo a máis de 40 profesionais do sector gandeiro interesados na produción ecolóxica.
O encontro, organizado por Ecofeed (Campoastur) foi durante a mañá do día 9 de abril no CEI Nodus do Concello de Lugo abordando varios temas clave con coñecementos prácticos. Despois da presentación da xornada houbo dúas charlas de aproximadamente unha hora cada unha.
A primeira foi de Manuel Cerviño, técnico de rumiantes de Boheringer Ingelheim, que falou das enfermidades emerxentes en gando vacún ecolóxico. A segunda foi para Carlos Martín, técnico de Cargill, que falou da relación entre a nutrición e a inmunidade en gando vacún ecolóxico.
Colaboraron no encontro o Concello de Lugo, Boheringer Ingelheim e Cargill.
EcoFeed é unha marca propiedade da cooperativa “CAMPOASTUR”, destinada á comercialización de alimentos ecolóxicos para animais.
