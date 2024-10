Máis de 300 persoas inscritas para asistir a ‘Piñeiros 24’, o evento internacional sobre innovación en coníferas

O encontro, que lle dá este ano protagonismo á cadea forestal – madeira de Francia, conta co arquitecto Christophe Ouhayoun, fundador do estudio KOZ, un dos que deseñou as infraestruturas de madeira dos Xogos Olímpicos de París

A Fundación Arume desenvolverá o próximo martes 29 de outubro a cuarta edición de ‘Piñeiros’, o encontro internacional especializado nas coníferas, que se desenvolverá na Cidade da Cultura (Edificio Fontán). Máis de 300 persoas xa se inscribiron para asistir presencialmente ó evento, que terá ademais difusión en streaming a través das redes sociais de Pino de Galicia e deste link.

Este ano, Piñeiros 24 contará cunha conferencia principal, a cargo do arquitecto Christophe Ouhayoun, fundador do estudio KOZ, un dos que liderou o deseño das infraestruturas de madeira dos Xogos Olímpicos de París.

A continuación, o programa confórmano tres mesas redondas que abordarán cuestións claves na cadea forestal – madeira, como son o papel da madeira na descarbonización e industrialización da construción, experiencias na xestión de montes e, en terceiro lugar, innovacións en usos e produtos complementarios que se extraen das coníferas.

Este ano, Francia será o país coprotagonista de Piñeiros 24, igual que en anos anteriores se lle prestara unha adicación similar a Portugal (Piñeiros 23) ou a Euskadi (Piñeiros 22). Francia, en especial a rexión de Nova Aquitania, é un dos referentes europeos no manexo do piñeiro do país (‘Pinus pinaster’), tanto a nivel forestal como industrial. En Piñeiros 24 contarase coa presenza de Xylofutur, o clúster de innovación do sector forestal – madeira do país veciño, e cunha serie de ponentes que explicarán a realidade da cadea monte – industria de coníferas en Francia.

‘Piñeiros24: foro de coñecemento entre Galicia e Nova Aquitania-Francia’ conta coa colaboración da Xunta de Galicia, a través de XERA Axencia Galega da Industria Forestal.

Programa final

08:45 Recepción e acreditación de asistentes.

09:30 Apertura.

José Carballo, presidente da Fundación Arume.

Frédéric Carteret, presidente de Xylofutur.

Representante institucional da Xunta de Galicia.

10:00 Conferencia: A madeira, herdanza poética dos Xogos Olímpicos

Christophe Ouhayoun, arquitecto y fundador del estudio KOZ.

10:30 A madeira na descarbonización e industrialización da construción.

Modera: Teresa Táboas, vicepresidenta da Unión Internacional de Arquitectura.

María Aramendia, arquitecta e directora de desenvolvemento no Estudio LA/BA (Paris).

Daniel Hermosilla, CEO en Grupo Rodiñas Pretensados.

José Antonio de Pedro, director de desenvolvemento en Distrito Natural.

Jacques Bouillot, director de solucións baixas en carbono no Grupo Eiffage Construcción.

12:00 Pausa café.

12:30 A xestión de montes: experiencias e perspectivas.

Modera: Asun Cámara, coordinadora de Juntos por los Bosques.

Jesús Ferreño Naveira, presidente da Comunidade de Montes de Castelo, Culleredo.

Erundina Louro, presidenta da Comunidade de Montes de Antas, A Lama.

Pilar Pérez Batallón, propietaria forestal e socia de Fincas Carballido S.L., Lugo.

Francisco Dosil, presidente da Sociedade de montes sostibles de Cúns, Outes.

Roland de Lary, director xeral do Centro Nacional da Propiedade Forestal (Francia).

14:00 Pausa para refrixerio.

15:30 Innovando co piñeiro.

Modera: Juan Picos, profesor da Escola de Enxeñaría Forestal Campus Pontevedra, UVigo.

FORESA Technologies. Luis Alberto Otero, responsable de innovación.

Société DRT (Grupo dsm-firmenich). Emmanuel Cazeils, responsable de innovación e desenvolvemento de negocio.

Hifas Foresta. Enrique Fandiño, Plant Manager.

17:00 Peche. Representante institucional da Xunta de Galicia.

Consulta o programa en PDF.