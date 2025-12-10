Inicio / Desenvolvemento rural / Máis de 100 activistas do rural reuniranse este sábado na Coruña para impulsar un cambio necesario no agro galego

Máis de 100 activistas do rural reuniranse este sábado na Coruña para impulsar un cambio necesario no agro galego

Trátase dun evento que xorde do diálogo no Foro Rural Sustentable, no que os axentes reais do cambio reclamaron unha transformación da comunicación no medio rural

Campo Galego
O próximo sábado, 13 de decembro, o Museo MEGA (Museo Estrela Galicia) será o escenario do evento “Comunicación Rural Sustentable”, unha xornada pioneira da fundación Galicia Sustentable, impulsada por Hijos de Rivera, que reunirá a profesionais da comunicación e líderes de iniciativas rurais para transformar a maneira en que se comunica o medio rural e proxectalo como un espazo de autenticidade e futuro.

O evento nace como resposta a unha das principais conclusións do Foro Rural Sustentable, no que os participantes subliñaron a necesidade de construír unha comunicación positiva e auténtica do medio rural. Este enfoque busca romper cos estereotipos tradicionais e poñer en valor as historias reais, os produtos únicos e as oportunidades de desenvolvemento sostible que ofrece o rural galego.

O encontro abordará novos enfoques narrativos, casos de éxito e ferramentas para comunicar o rural desde a autenticidade, a diversidade e a innovación. A xornada combinará charlas inspiradoras, mesas redondas e o recoñecemento a creadoras que están a narrar o rural dunha forma fresca, honesta e profundamente conectada co territorio.
Tres novas gandeiras e agricultoras (Lucía Casal, Lucía Martínez e Beatriz Rodríguez) compartirán como a súa maneira de vivir e comunicar o rural está a cambiar a percepción dun sector estratéxico como é o primario. Tamén haberá unha conversación sobre como conectar persoas, proxectos e oportunidades entre territorios, con Sergio Poza (Agrolistik) e Mónica Requeijo (Vacantes.gal), moderada por Antía Vázquez.

Como a autenticidade e os valores poden converter iniciativas rurais en marcas con alma e con impacto real na sociedade serán abordados por Nuria Varela-Portas (Pazo de Vilane) e Xesús Mazaira (Airas Moniz), e moderado por Marcos Pérez.

Realizarán un recoñecemento ao traballo de dúas mulleres que sustentan o seu éxito nunha comunicación actual e auténtica

O evento pechará cunha conversación sobre o compromiso real do tecido empresarial galego co rural, con Pepe Cabanas, CMO de Hijos de Rivera e Isaac González Toribio, director de Comunicación e Relacións Institucionais de ABANCA, moderada por Javier Varela.

Ademais, a cita inclúe unha intervención inspiradora de Javier Cebreiros, quen abordará como a comunicación pode axudarnos a transformar a contorna e a cultura.

Haberá un recoñecemento ao traballo de dúas mulleres que sustentan o seu éxito nunha comunicación actual e auténtica. Nesta ocasión dúas divulgadoras en medios dixitais Laura Vallejo e Elia Lugilde. Para esta sesión contarán con Nuska Chousa, quen recibiu o recoñecemento na primeira edición que manterá unha interesante conversación con elas.

Segundo Marcos Pérez, director de Galicia Sustentable: “O futuro do rural depende de como o contamos. Este evento é un paso esencial para construír unha narrativa que non só mostre a súa riqueza, senón que inspire acción e cambio.”

