Máis de 100 activistas do rural reuniranse este sábado na Coruña para impulsar un cambio necesario no agro galego

O próximo sábado, 13 de decembro, o Museo MEGA (Museo Estrela Galicia) será o escenario do evento “Comunicación Rural Sustentable”, unha xornada pioneira da fundación Galicia Sustentable, impulsada por Hijos de Rivera, que reunirá a profesionais da comunicación e líderes de iniciativas rurais para transformar a maneira en que se comunica o medio rural e proxectalo como un espazo de autenticidade e futuro.
O evento nace como resposta a unha das principais conclusións do Foro Rural Sustentable, no que os participantes subliñaron a necesidade de construír unha comunicación positiva e auténtica do medio rural. Este enfoque busca romper cos estereotipos tradicionais e poñer en valor as historias reais, os produtos únicos e as oportunidades de desenvolvemento sostible que ofrece o rural galego.
O encontro abordará novos enfoques narrativos, casos de éxito e ferramentas para comunicar o rural desde a autenticidade, a diversidade e a innovación. A xornada combinará charlas inspiradoras, mesas redondas e o recoñecemento a creadoras que están a narrar o rural dunha forma fresca, honesta e profundamente conectada co territorio.
Tres novas gandeiras e agricultoras (Lucía Casal, Lucía Martínez e Beatriz Rodríguez) compartirán como a súa maneira de vivir e comunicar o rural está a cambiar a percepción dun sector estratéxico como é o primario. Tamén haberá unha conversación sobre como conectar persoas, proxectos e oportunidades entre territorios, con Sergio Poza (Agrolistik) e Mónica Requeijo (Vacantes.gal), moderada por Antía Vázquez.
Como a autenticidade e os valores poden converter iniciativas rurais en marcas con alma e con impacto real na sociedade serán abordados por Nuria Varela-Portas (Pazo de Vilane) e Xesús Mazaira (Airas Moniz), e moderado por Marcos Pérez.
O evento pechará cunha conversación sobre o compromiso real do tecido empresarial galego co rural, con Pepe Cabanas, CMO de Hijos de Rivera e Isaac González Toribio, director de Comunicación e Relacións Institucionais de ABANCA, moderada por Javier Varela.
Ademais, a cita inclúe unha intervención inspiradora de Javier Cebreiros, quen abordará como a comunicación pode axudarnos a transformar a contorna e a cultura.
Haberá un recoñecemento ao traballo de dúas mulleres que sustentan o seu éxito nunha comunicación actual e auténtica. Nesta ocasión dúas divulgadoras en medios dixitais Laura Vallejo e Elia Lugilde. Para esta sesión contarán con Nuska Chousa, quen recibiu o recoñecemento na primeira edición que manterá unha interesante conversación con elas.
Segundo Marcos Pérez, director de Galicia Sustentable: “O futuro do rural depende de como o contamos. Este evento é un paso esencial para construír unha narrativa que non só mostre a súa riqueza, senón que inspire acción e cambio.”