Maior produción, calidade sanitaria da planta e resistencia á seca: as variedades de millo que veñen

Con 70.000 hectáreas de millo forraxeiro labradas, Galicia concentra máis da metade da produción estatal deste cultivo básico a día de hoxe nas explotacións leiteiras e que axuda á súa autosuficiencia en momentos de prezos altos das materias primas como os actuais.

Lograr variedades cada vez máis produtivas e dixestibles que manteñan a calidade sanitaria e o stay green da planta até o momento de colleitala para metela no silo son aspectos clave para mellorar a rendibilidade do cultivo tanto nas terras, en toneladas de materia seca por hectárea, como posteriormente nas granxas en forma de litros de leite.

Búscase mellorar a rendibilidade do cultivo tanto nas terras, en toneladas de materia seca por hectárea, como posteriormente nas granxas en forma de litros de leite

É o obxectivo das novas variedades das marcas Limagrain (LG) e Mas Seeds comercializadas pola cooperativa Delagro, que aportan I+D+i e mellora xenética a un mercado, o das sementes de millo, en constante evolución coa saída todos os anos de variedades melloradas.

Pero como non todas as fincas son iguais, é importante que as sementes se adapten ás condicións climáticas e edafolóxicas das distintas comarcas galegas. Por iso, en colaboración coma cooperativa Aira, durante esta campaña puxéronse en marcha tres campos de ensaio nos que testar sobre o terreo e en condicións reais o comportamento das variedades que estarán á venda a primavera que vén.

Aira mantén campos de ensaio en Pol, Sarria e Silleda, que os gandeiros puideron visitar

Nestas semanas, coincidindo co momento da colleita, gandeiros das distintas zonas tiveron oportunidade de visitar estas fincas piloto para comprobar o comportamento que tiveron as novas plantas, poder comparar as distintas variedades e poder escoller a que mellor se adapte ás súas parcelas de cara ao momento da vindeira sementeira.

Variedades comerciais e experimentais

Segundo explica Mariluz Basanta, da cooperativa Aira, “os millos hai que velos en campo e é importante que os gandeiros poidan facelo en parcelas coma estas antes de decidir plantalos nas súas fincas, de aí o valor dos campos de ensaio”.

Plantáronse distintos ciclos, desde o 200 a 500, cun rendemento medio de máis de 50.000 quilos por hectárea

Na finca de Sarria foron testadas unha vintena de variedades, algunhas delas experimentais e outras que xa se comercializan, das compañías LG e Mas Seeds. A parcela foi plantada o 24 de maio con 84.000 plantas por hectárea e ciclos que foron desde o 200 ao 500 longo, cun rendemento medio no momento da recollida de máis de 50.000 quilos por hectárea. A finca foi abonada con 60 metros cúbicos de purín e 250 kg/ha de Amidas de Yara, sulfatada en preemerxencia e repasada en postemerxencia.

Que mirar a unha planta de millo?

Rafael Peláez, da empresa de sementes Limagrain (LG), asegura que “o máis importante á hora de plantar millo é acertar co ciclo que vai ben na zona e na finca”. “Esa é a decisión máis importante que debe tomar o gandeiro”, remarca. Coas condicións climatolóxicas deste ano, as variedades que mellor rendemento deron no campo de ensaio de Sarria foron as variedades 400, xa que as de ciclo 500 floreceron antes de tempo acurtando o ciclo, polo que non demostraron todo o seu potencial produtivo.

Debemos ter en conta aspectos de produción, dixestibilidade e sanidade da planta no seu conxunto

Un segundo aspecto que debe buscar o gandeiro e seleccionar sempre aquelas variedades que aporten máis dixestibilidade, é dicir, “máis litros de leite”, destaca Rafael, polo que ademais das características de produción (quilos por hectárea e porcentaxe de amidón), hai que ter en conta tamén a sanidade da planta e a resistencia a enfermidades, recomenda.

Unha diferenza de corte de 15 centímetros equivale a 5.000 quilos máis ou menos de produción por hectárea

“Canto máis verde chegue a planta ao momento de colleitala mellor, porque é un indicativo de máis dixestibilidade, Por iso é importante a calidade da planta enteira, non só da espiga, porque para silo imos colleitala toda e o stay green vainos determinar precisamente a altura de corte, que é un aspecto importante á hora de maximizar a produción, porque canto máis abaixo podamos cortar máis rendemento imos obter, pois unha diferenza de corte de 15 centímetros máis alto ou máis baixo equivale a 5.000 quilos máis de forraxe por hectárea”, compara.

Variedades exclusivas de Delagro

Delagro comercializa en exclusiva para as súas cooperativas socias unha serie de variedades de millo que son o resultado dun traballo de I+D+i constante, segundo explica Alonso López. “Hai uns anos empezamos a traballar con compañías de sementes como LG unha estratexia de exclusividade de variedades de última xeración que está a dar bos resultados, porque escollemos aquelas que mellor se adaptan ás distintas zonas para que os socios das cooperativas de Delagro poidan ter total confianza nelas”, indica.

Hoxe as variedades de millo son algo moi vivo e no que se segue a investigar ano a ano, detrás veñen novas variedades melloradas

Entre elas están a variedade 31.388 de LG, que é un ciclo 300 medio con gran vitrio e que para os mesmos quilos de produción ten máis amidón e con moi boa dixestibilidade (supera o 80% as 7 horas). “É unha variedade con bo porte e boa arquitectura de planta, que produce moita forraxe cara arriba e forraxe de calidade”, destaca.

Tamén é exclusiva de Delagro a variedade Bowen, unha referencia en ciclo 400 que é o terceiro ano que se atopa no catálogo de LG e que é unha planta que aporta moitísima forraxe debido ás súas follas anchas e longas. É unha variedade destacada nas probas que anualmente realiza o Serida en Asturias, cuns resultados de dixestibilidade sobre a materia orgánica, é dicir, dixestibilidade total da planta, do 76%, e unha dixestibilidade do amidón ás 7 horas por enriba do 82%. “Isto implica moita máis materia seca aproveitable pola vaca para transformar en leite”, asegura Alonso.