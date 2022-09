A madeira aguanta o bo momento de prezos, á espera dun outono incerto

A madeira de piñeiro e de eucalipto mantívose nuns prezos elevados nos últimos meses, notoriamente máis marcados no caso das coníferas. En xuño deste ano o piñeiro situábase “en torno aos 45 – 55 euros / tonelada de media por lote, en pé no monte e sen Iva, frente ao intervalo de 25€ a 34€ que se rexistraba en setembro do ano anterior”, detallan desde a Fundación Arume, unha entidade que agrupa a toda a cadea monte – industria ligada ás coníferas. A cuestión é durante canto tempo se manterán estes niveis récord de cotizacións.

No eucalipto, os prezos continúan estables, cunha lixeira suba que os sitúa “sobre uns 34 -35 euros de media, con casca, en pé e sen IVA”, sinala Xosé Covelo, director técnico da Asociación Forestal de Galicia.

Mellora de prezos das coníferas

O piñeiro viña dunha década mala, pois trala crise do 2008 non iniciou a remontada ata estes últimos anos, cando comezaron a medrar as plantacións, a demanda de madeira e os prezos. “Estamos nun momento no sector primario no que as materias primas están revalorizadas e demandadas, en especial a madeira de piñeiro nos últimos anos” -resume Óscar Piñón, un madeirista de Ortigueira-. “Formo parte dunha empresa familiar, meu pai ten máis de 30 anos de experiencia e eu máis de 15, e nos 40 anos que levamos nunca se alcanzaran estes prezos”, destaca.

O prezo por lote de piñeiro chegou case a duplicarse no último ano, chegando en xuño a uns 45-55 euros de media, en pé sen Ive, segundo as estimacións da Fundación Arume. Se falamos de madeira posta en fábrica, os prezos achéganse ós 80 euros para a rolla. “Estes días estivemos cortando dúas plantacións de piñeiro e a rolla posta en fábrica está en 75 euros e o puntal sobre 42 euros”, avanza Piñón.

Demanda de piñeiro

Os bos prezos do piñeiro aguantan polo de agora porque a demanda continúa sendo elevada, segundo testemuñan desde a Fundación Arume: “Non temos a situación de escaseza de madeira dos últimos dous anos, cando había menos madeira dispoñible para importar e as empresas españolas tiveron que refuxiarse no piñeiro galego, pero a demanda continúa elevada”, analizan.

“A demanda destes meses foi brutal, especialmente por parte dos serradoiros, aínda que agora vemos como pouco a pouco se vai freando” -expresa Miguel Vázquez, da empresa lucense Maderista Souto-. “Hoxe estamos traballando a un ritmo normal, pero temos a incerteza de se seguirá así para o futuro”, comenta.

Moita da demanda que hai en Galicia por parte dos serradoiros está ligada á industria e ao mercado da embalaxe. “O noso mercado é principalmente o español, onde se serran en torno a 5 millóns de toneladas de madeira de piñeiro, dos cales 2 millóns se traballan en Galicia. Deste volume, aproximadamente un 70% vai para palés e embalaxes, polo que cómpre ter en conta este sector na subida ou na baixada da demanda de coníferas” -detallan desde a Fundación Arume-. “Ata o momento tivo moita saída, pero desde xuño cara a aquí percíbese un certo arrefriamento da demanda”, advirten.

Noutros sectores, como o do triturado de piñeiro para taboleiro, os madeiristas sinalan que continúa a boa demanda: “Mantéñense os prezos e mesmo aumentou a solicitude sobre este tipo de madeira”, destaca Luis Díaz, de Forestal Díaz Casariego, unha empresa forestal da Mariña lucense.

“Cómpre ter en conta o sector industrial e de embalaxe na subida ou na baixada da demanda de coníferas, posto que representan un 70% da madeira que se serra en Galicia” (Fundación Arume)

Factores externos

Malia o bo momento do mercado, o sector espera con desconfianza o outono. “Hai factores a ter en conta, como a ameaza dun posible empeoramento económico no outono, ou a entrada no mercado dos piñeiros que arderon nos incendios dos pasados meses”, analiza Xosé Covelo, da Asociación Forestal de Galicia.

“A madeira queimada de coníferas ten un prazo para ser cortada e serrada sen que perda as súas propiedades. Nos pasados meses ardeu moito piñeiro que proximamente chegará á industria”, engade Miguel Vázquez, de empresa Maderista Souto.

Esta chegada de madeira afectada polos lumes ás fábricas “incrementará a dispoñibilidade de piñeiro no mercado, o que probablemente xerará unha baixada de prezos por exceso puntual de oferta. Deste xeito, o puntal, que conseguira bos prezos neste ano, poida que baixe en torno a 4 euros aproximadamente”, valora Covelo, que lembra descensos similares tras outras campañas con importantes incendios forestais.

Situación no punto de venda

O mercado final é outro dos escenarios ós que prestar atención, pois a suba de prezos que experimentou a madeira e un certo temor ó outono que se aveciña son factores que lle afectan ó consumidor.

“A partir de abril, o primeiro canal en notalo foi o da bricolaxe, por estar máis cerca do consumidor final. Unha gran empresa comercializadora do sector tivo unha baixada de vendas nos produtos de madeira que se aproxima ao 30% con respecto ao mesmo mes do ano anterior. Así as cousas, os produtos transformados de madeira vanse ir perfilando cara abaixo, e iso quizais repercuta na materia prima”, valoran na Fundación Arume.

En calquera caso, desde o sector inciden en que estes cambios cínguense ó curto prazo, pois “é evidente que temos unha alta demanda real de piñeiro por parte das industrias, que están aumentando o valor engadido que lle dan a esta materia prima e que van seguir necesitando un elevado suministro de coníferas a longo prazo”, subliña Covelo.