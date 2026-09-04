A lucense Pilar Orol asume a Presidencia de FSC España

A avogada e especialista en xestión forestal sostible Pilar Orol (Lourenzá, 1979) acaba de asumir a Presidencia do Forest Stewardship Council (FSC) en España. A profesional lucense, socia directora da firma TENZAS Enxeñería e Asesoramento Legal, conta con case vinte anos de traxectoria vinculada ao sector acompañando a propietarios, comunidades de montes, empresas e institucións en proxectos de certificación, servizos ecosistémicos e mercados de carbono. Orol, que xa formaba parte da Xunta Directiva da entidade desde 2024 en representación da cámara económica, colle agora as rédes da organización.
A incorporación da nova presidenta coincide co 25º aniversario de FSC en España, un período no que a entidade superou o millón de hectáreas certificadas en xestión forestal e acadou as 1.800 empresas certificadas en cadea de custodia. A organización, que conta con máis dun cento de socios no Estado, réxese por un modelo de gobernanza baseado no equilibrio entre tres cámaras: ambiental, social e económica.
Tras o seu nomeamento, Pilar Orol expresou o seu agradecemento pola confianza depositada e amosou a súa vontade de fortalecer o legado de FSC desde o diálogo e a procura de consensos. “Os nosos montes son moito máis que unha fonte de materias primas. Son un patrimonio esencial que conserva a biodiversidade, protexe o solo e o auga, contribúe á loita contra o cambio climático e xera emprego no medio rural”, sinalou.
A nova presidenta quixo facer referencia tamén ao impacto dos incendios forestais rexistrados durante a tempada estival, destacando que estes episodios evidencian a vulnerabilidade do monte ante o cambio climático e lembran a importancia de actuar de forma responsable. Neste sentido, defendeu que a xestión forestal sostible é a mellor ferramenta para conservar os recursos e compatibilizar a protección ambiental co seu aproveitamento económico.