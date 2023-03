A lucense Lorena Rodríguez, campioa do Concurso de Preparadores de Gandagro

Lorena Rodríguez Alvite, da gandería Melchora, de Pol (Lugo), resultou gañadora do XIV Concurso Internacional de Xóvenes Preparadores de Gando GandAgro´23, que se celebrou ao longo da mañá de hoxe no marco da IV Feira Profesional de Maquinaria, Agricultura e Gandería, Abanca Cimag-GandAgro 2023, que conclúe mañá en Silleda.

A subcampioa nesta edición foi Lorena Iglesia Vila, da SAT Rey de Miñotelo, de A Pastoriza (Lugo). En canto á Mención de Honra recaeu en Xabier Montes Vilar, da gandería Casa do Rei, de Rodeiro (Pontevedra).

Organizado pola Federación Frisona Galega (FEFRIGA) coa colaboración da Fundación Semana Verde de Galicia, o concurso foi xulgado por Brian Carscadden, da Asociación Holstein de Canadá.

As partes preparadas a puntuar polo xuíz foron cabeza-pescozo, liña dorso-lumbar, barriga, costelas-corpo, patas, valoración xeral do conxunto, aparencia xeral e final, ademais de valoración do presentador e actitude do presentador.

Ao concurso, patrocinado por Ferplan (Delagro), concorreron oito novos gandeiros das provincias de A Coruña, Lugo e Pontevedra. Os participantes dispuxeron de dúas horas (e 30 minutos máis para os rapaces de 15 anos ou menos) para pelar e preparar ao animal.

Esta tarde celebrouse tamén o certame de manexadores, no que gañou o balear Llorenç Bosch, e mañá será a quenda dos prestixiosos concursos morfolóxicos XXXVI Open Internacional e XXXI Autonómico da Razas Frisoa, nos que participan 165 exemplares de alta xenética de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castela-León e Cataluña.