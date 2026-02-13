Inicio / Madeira / Lorenzana visita as instalacións de FINSA e destaca a innovación que incorpora no seu proceso

Lorenzana visita as instalacións de FINSA e destaca a innovación que incorpora no seu proceso

Publicidade
Campo Galego
Ir a los comentarios
Lorenzana visita as instalacións de FINSA e destaca a innovación que incorpora no seu proceso

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, vén de visitar as instalacións de Finsa en Santiago de Compostela, onde destacou a tecnoloxía e a innovación que esta firma incorpora no seu proceso produtivo para seguir mellorando a súa competitividade.

A titular de Economía e Industria da Xunta de Galicia puxo en valor a capacidade da empresa para situarse entre as máis grandes de Europa no sector da madeira. No percorrido, a conselleira estivo acompañada do director xeral da Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández Ríos, así como de persoal do CIF Lourizán e do CIS Madeira de Ourense.

20260212 LorenzanaVisitaFinsa_1

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información