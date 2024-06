Little Spain en Nova York acolle unha cata de queixos europeos, impulsada por InLac

Little Spain, un dos mercados gastronómicos máis emblemáticos de Nova York, foi o escenario escollido pola Organización Interprofesional Láctea (InLac) para realizar unha das catas de queixos europeos máis destacadas realizadas ata a data nos Estados Unidos. Este evento enmárcase na campaña de promoción “Discover the European Cheestories with cheeses from Spain”, cofinanciada pola Unión Europea.

Durante o 2023, España exportou máis de 8.700 toneladas de queixos por un valor superior a 105 millóns de euros a EE. UU., converténdoo nun dos principais mercados fóra da UE. Segundo os últimos datos de InLac, estas exportacións continúan sendo significativas, representando o 13,01% en valor e o 7,41% en volume do total das exportacións de queixos, situándose como o terceiro mercado exterior en valor e o cuarto en volume nesta categoría.

Nuria María Arribas, directora xerente de InLac, subliñou o enorme potencial de crecemento deste mercado, especialmente tendo en conta que EE. UU. é o terceiro país máis poboado do mundo e que se espera que o seu consumo de queixo per cápita aumente máis dun 4,3% ata o 2027.

Ademais da cata, presentouse en Little Spain unha nova plataforma online revolucionaria deseñada para conectar ás empresas europeas e españolas, incluíndo as súas diferentes DOPs e IGPs, cos grandes importadores e distribuidores americanos. Esta plataforma anticipa un forte incremento das exportacións, xa que facilitará de maneira significativa o intercambio de información e a xestión de pedidos.

Este evento non só reforza a posición de InLac como un actor clave na promoción dos queixos europeos en mercados internacionais, senón que tamén destaca a importancia de innovar en canles de venda e distribución para aproveitar as oportunidades globais no sector alimentario.