Listaxe dos beneficiarios das axudas da Xunta ás ganderías de Ternera Gallega

A Xunta publica hoxe no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución das axudas dirixidas a produtores amparados pola Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega a través das que se destinaron preto de 12 millóns de euros. As achegas contribúen a paliar os sobrecustos derivados deste tipo de producións que se viron afectadas nos últimos dous anos polo incremento dos prezos das materias primas

Os beneficiarios destas achegas son explotacións que cumplan o requisito de estar inscritas nos rexistros do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega durante algún período do ano 2023 xunto co rexistro de animais durante dito ano e, ademais, que finalizaran o seu ciclo produtivo dentro deste. A convocatoria das axudas foi publicada en xaneiro de 2024 e aprobáronse 4.578 solicitudes; finalmente chegando a subvencionar 82.787 animais. O 62% deles, pertencentes á IXP Ternera Gallega Suprema (TGS) e o resto, a Ternera Gallega (TG).

Ligazón á resolución no DOG