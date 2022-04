Listaxe dos 20.081 produtores de leite beneficiarios das axudas pola guerra en Ucraína

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación publicou a listaxe provisional dos 20.081 produtores de leite de vacún, caprino e ovino beneficiarios do paquete de axudas directas específico para o sector lácteo por un montante de 169 millóns de euros, que está incluído no plan nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína posto en marcha polo Goberno.

Este programa contempla un conxunto de medidas de apoio aos sectores agrario e pesqueiro que supoñen máis de 430 millóns de euros en axudas directas, ademais doutras de carácter fiscal, laboral e sociais.

As axudas específicas para os produtores de leite teñen como obxectivo compensar polo incremento dos custos de produción a unha das actividades máis afectadas do sector primario debido ao aumento do prezo da electricidade, os pensos para alimentación animal e os combustibles, derivado da situación creada pola invasión rusa de Ucraína.

Estas axudas de Estado, que o ministerio ten previsto abonar ao longo do mes de maio, distribúense en 124 millóns aos produtores de leite de vaca, 32,3 millóns aos de leite de ovella e 12,7 millóns aos produtores de leite de cabra.

Os beneficiarios destas axudas son persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares de explotacións de produción de leite de gando vacún, ovino ou caprino e que figuren como tales no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras, e teñan acreditada a súa actividade no último ano por declarar en 2021 entregas ou venda directa de leite ao Sistema Unificado de información do sector lácteo (INFOLAC).

En base ao procedemento establecido para a xestión destas axudas, que debe facerse no menor prazo posible, publicouse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a relación provisional de titulares de explotación nos que concorren os requisitos para a concesión da axuda, xunto co número de cabezas de gando de vacún, ovino ou caprino a computar, que se corresponde cos animais polos que se cobraron axudas asociadas da Política Agraria Común (PAC) na campaña 2021, e a contía provisional da axuda a percibir.

En canto ao cálculo da contía provisional da axuda a percibir, en base aos datos provisionais de explotacións subvencionables, e ao número de cabezas de gando de vacún, ovino ou caprino que serían elixibles para esta axuda e para evitar superar a contía total máxima estimada por especie, realizouse un axuste lineal aos importes unitarios indicados no real decreto e establecéronse os importes unitarios provisionais seguintes:

a) Produción de leite de vaca:

1.º 204,9705 euros por vaca até un máximo de 40 animais por beneficiario.

2.º 136,647 euros por vaca para os animais por beneficiario comprendidos nun número adicional entre 41 e 180.

3.º 97,605 euros por vaca para os animais por beneficiario comprendidos nun número adicional superior a 180.

b) Produción de leite de ovella: 14,6791 euros por ovella.

c) Produción de leite de cabra: 8,2182 euros por cabra.

O importe máximo por titular de explotación non poderá superar os 35.000 euros. Os importes unitarios definitivos poderán sufrir modificacións respecto dos incluídos na presente resolución.

Os titulares de explotación incluídos na listaxe publicada, do mesmo xeito que aqueles interesados que non aparezan no mesmo, dispoñen dun prazo de 5 días hábiles, desde mañá 27 de abril até o 4 de maio, ambos inclusive, para rexeitar a axuda, oporse á consulta dos seus datos relativos ao cumprimento das obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social, ou para alegar, achegando a documentación xustificativa que estimen oportuna para emendar os erros, omisións ou outras circunstancias que detecten. As alegacións deberanse presentar, seguindo as indicacións incluídas na resolución de publicación, exclusivamente na sede electrónica do FEGA, https://www.sede.fega.gob.es, a través do formulario de alegacións establecido de maneira específica para este procedemento. A oposición á consulta dos datos terá o mesmo efecto que a renuncia.

Os importes unitarios definitivos serán establecidos unha vez recibíronse as alegacións. En base aos devanditos importes, calcularase para cada beneficiario a contía definitiva da axuda a percibir. Finalmente, o pago farase efectivo tras a comprobación de que non concorren ningunha das circunstancias detalladas no artigo 13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeneral de Subvencións. A estes efectos e de maneira específica, recoméndase aos potenciais beneficiarios desta axuda que comproben que se achan ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias ou fronte á Seguridade Social, e en caso contrario emenden esta incidencia o máis axiña posible.