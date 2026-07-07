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Listaxe de beneficiarios das axudas á compra de fertilizantes pola guerra contra Irán

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O Ministerio de Agricultura publicou este luns un primeiro listado de beneficiarios das axudas á compra de fertilizantes pola guerra contra Irán. As axudas son de 92,5€ por hectárea para regadío e 38,33€ para secaño, agás pastos temporais e permanentes, o que claramente prexudica ás ganderías de Galicia.

Estas axudas concédense de oficio por parte do Ministerio, non hai que realizar ningunha solicitude pero si aceptar expresamente esta axuda, seguindo os pasos que deste enlace:

https://www3.sede.fega.gob.es/ConRegExt/regmantenimientos/inicioAsientos.action?tramite=AEA_FERT2026

O prazo para a aceptación remata o 27 deste mes de xullo. A aceptación implica a *declaración responsable* de que se mercaron ou se van mercar fertilizantes con data posterior ao 1 de marzo de 2026. Hai que gardar as facturas de compra durante 10 anos.

Descarga aquí a listaxe de beneficiarios

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